Z nožem se je spravil na tožilca in njegovega sina

27.3.2018 | 09:30

Tožilec Bogdan Matjašič (Foto: J. A. arhiv DL)

Brežice - Že včeraj smo poročali, da je v soboto dopoldne v enem od brežiških blokov 22-letnik z nožem poškodoval dva moška, stara 22 in 51 let. Žrtvi, ki sta utrpeli lažje poškodbe, sta bili krški okrožni državni tožilec Bogdan Matjašič in njegov sin.

Matjašič je za Dolenjski list povedal, da dogodek ni bil povezan z njegovim tožilskim delom, pravzaprav je bil on v stanovanju, kjer živi sin, po naključju.

"S sinom sva bila v kuhinji, kjer sva montirala hladilnik. Pozvonilo je in sin je šel odpret vrata. Tam je bil njegov sošolec iz osnovne šole, ki je z nožem planil na sina. Zaslišal sem ropot in klic na pomoč. Ko sem prišel do vhoda, je bil sin že ves krvav, bivši sošolec pa je z nožem mahal po njem. Potem se je spravil še name," je opisoval Matjašič in dodal, da sta ga s sinom nekako uspela obvladati in spraviti na tla, kjer je počakal policiste. Te je poklical sosed, potem pa še sam tožilec.

"Še dobro, da sem bil tam, sicer bi lahko bila katastrofa," razmišlja Matjašič, ki je včeraj zapustil brežiško bolnišnico. Prav tako je v domači oskrbi tudi že njegov sin, ki ga je napadalec še bolj poškodoval. Oba sta dobila več šivov, tožilec tudi mavec, saj je v bolnici ugotovil, da ima zlomljen prst.

Zakaj se je 22-letnik spravil na vrstnika in posredno še na njegovega očeta? Sogovornik omeni, da naj bi imel blodnje, preganjavico, saj naj bi po okolici govoril, da mu je njegov sin v glavo vgradil čip.

"Tokrat lahko rečem, da sem bil na kraju dejanja, še preden se je to sploh zgodilo," je na koncu dejal Matjašič, ki je očitno tudi v težkih trenutkih ohranil smisel za humor.

J. A.