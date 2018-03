Nepozaben koncert v spomin na Franca Flereta

Dobrepoljski fantje, Nejc Kastelic, Primož Dančo in Jan Skubic (Foto: Mare Vavpotič)

Med obiskovalci so bile tudi Fleretove hčere.

Organizatorji in vsi nastopajoči

Domžale - To nedeljo so v Domžalah zvenele pesmi legendarnega Franca Flereta. Vstopnice za dogodek "Ljubezen mamina", ki sta ga pripravila Radio Veseljak in Event24, so pošle že več kot teden dni prej.

Veliko glasbeno presenečenje koncerta so bili Dobrepoljski fantje, ki so s Fleretom posneli tudi njegovo največjo uspešnico Ljubezen mamina. Poleg te so zbrani v njihovi izvedbi spet slišali skladbi Zakaj sem te spoznala in Želja.

Samo za ta dogodek so se še enkrat po 30 letih zbrali v (skoraj) popolni postavi, preminulega pevca drugega basa Janeza Bambiča je uspešno na odru zamenjal Aleksander Dernulc, in navdušili publiko, ki jih je nagradila s stoječimi ovacijami. Tako niso bili so solz ganjeni samo vsi prisotni, ampak tudi Dobrepoljski fantje, ki niso pričakovali takšnega odziva. Pevcu 1. tenorja Francu Žnidaršiču je že med prepevanjem po licu polzela solza.

Zapeli so ubrano, tako kot pred leti, tokrat ob spremljavi Nejca Kastelica (harmonika), Primoža Danče (ritem kitara) in Jana Skubica, sina Fleretove hčere Marjetke Flere Skubic in legendarnega pevca Slapov Jožeta Skubica, sicer pa je bas kitarist skupine Nalet.

Tudi to, da so se na odru pojavili skupaj z Nejcem Kastelicem, ni naključje, njegov oče namreč izhaja iz Dobrepolja in fante zelo dobro pozna. "Od tam so moje korenine in jaz to glasbo obožujem in spoštujem. Zato sem se tudi potrudil, da skladbe izzvenijo čimbolj izvorno, kar nam je po odzivu publike, mislim da tudi uspelo," je dejal Nejc, ki je navdušil tudi z instrumentalno skladbo Franca Flereta Proti vasi iz leta 1969. Sicer pa je Nejc multiinstrumentalist, ki ga na odrih srečujemo predvsem skupaj z Dejanom Vunjakom, saj igra v njegovi spremljevalni skupini.

Večer se je končal s še eno izvedbo Dobrepoljskih fantov naslovne skladbe koncerta. Tokrat ob spremljavi vseh nastopajočih in organizatorjev dogodka, ki so si ob stoječi in vidno ganjeni publiki, ki je pela z njimi, vidno oddahnili.

Vsi nastopajoči so v obuditev skladb in spominov na Franca Flereta in njegove skladbe vložili veliko truda, kar se je v nastopih seveda tudi odražalo. Koncert je bil poln emocij, veselja, solza sreče in ganljivih trenutkov.

Na odru so bili tudi: Ansambel Svetlin, Skupina Gamsi, harmonikarji Toneta Omahne, Ansambel Jureta Zajca, Ansambel Vihar, Skupina Nalet, Skupina Eros, govornika Ivan Sivec in Brane Klavžar ter voditeljici Tanja Vidic Goršak in Edita Žugelj.

Koncert pa so podprli: Občina Domžale,SanaAmicus d.o.o. - prijatelj na poti do uspeha s kremo IgnisCalda, BioLab Laboratorijska diagnostika d.o.o., Izletniška Kmetija Roštohar,Vrtnarstvo in cvetličarna Tratnik, Sanjska obleka, NajNakupi.si in Prostovoljno gasilsko društvo Stob Depala Vas.

