Previdno pri aktivnostih ob reki Savi

27.3.2018 | 12:55

Akumulacijsko jezero HE Brežice (Foto: M. L.)

Brežice, Krško - Iz družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) so sporočili, da bo od 2. aprila do predvidoma 14. aprila zaradi testiranj regulacije jezovne zgradbe Nuklearne elektrarne Krško izvedeno znižanje gladine akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Brežice za 4,5 metra s kote 153,00 m n. m. na koto 148,50 m n. m. Predvidena dinamika nižanja in dviga vodne gladine je vse do 100 cm na dan. V tem obdobju bodo možna nihanja pretokov reke Save na HE Krško, posledično tudi dolvodno od HE Brežice. Začetek ponovnega dviga gladine predvidevajo za torek, 10. aprila, in se bo zaključil v soboto, 14. aprila.

»Vse občane in druge deležnike tako ponovno opozarjamo, naj bodo zaradi znižane gladine akumulacijskega bazena HE Brežice ter nihanja nivoja in pretoka reke Save ter ponovnega dviga gladine v tem obdobju pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke še posebej previdni in pozorni,« so še navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž.