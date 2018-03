Ambulantna kardiološka rehabilitacija za bolj zdrav način življenja

27.3.2018 | 14:15

Tu bolniki izvajajo vaje na cikloargometru. Na levi Danilo Radoševič, dr. med. spec. internist, na desni pa Jože Berus.

Šmarješke Toplice - V Krkinih Termah Šmarješke Toplice, ki so znane ne le kot sodobno slovensko naravno zdravilišče, ampak med drugim tudi kot zdravstveni center za učinkovito zdravljenje bolezni srca in ožilja, za koronarne bolnike in po rehabilitaciji po infarktih ali operacijah na srcu in ožilju, že od lanskega decembra izvajajo tudi ambulantno kardiološko rehabilitacijo.

Gre za edini tak center v našem koncu, ki pokriva območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Ta program že izvajajo v UKC Ljubljana in Maribor ter v nekaterih drugih bolnišnicah po Sloveniji. Do leta 2019 naj bi jih bilo enajst.

Danes dopoldne so nov program, ki so ga Terme seveda prej dogovorile v pogodbi z Zavodom zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), predstavili na novinarski konferenci.

Tatjana Mlakar

Kot je povedala doc. dr. Tatjana Mlakar, direktorica novomeške območne enote ZZZS, je uvedba novega programa sledila napredku medicine in farmakoterapije, zlasti na področju obravnave koronarnih bolnikov, ki namesto stacionarne obravnave v okviru naravnega zdravilišča zahteva podaljšano ambulantno rehabilitacije bolnika po uspešno zaključenem akutnem zdravljenju srčnega infarkta v bolnišnici.

Šmarješke Terme so za to ustrezno tehnično opremljene in imajo tudi primerno usposobljene kadre, saj so tam s stacionarno kardiološko rehabilitacijo začeli že leta 1982 - tu velja omeniti začetnika Tomislava Majića, dr. med. spec. kardiologa, ki se je tudi udeležil novinarske konference.

Danilo Radošević

Jože Berus

Prednosti ambulantne kardiološke rehabilitacije je veliko. Kot je poudaril Danilo Radošević, dr. med. spec. internist, gre za celovito obravnavo pacienta s srčno-žilnimi boleznimi, ki se v treh mesecih s po tremi obiski na teden v termah navaja na zdravo življenje. »Ta rehabilitacija je namenjena mlajšim in manj kompliciranim bolnikom. Na začetku zdravljena ocenimo dejavnike tveganja, opravimo obremenitveni test, ultrazvok srca - vse to tudi ob koncu zdravljenja, vmes pa so seveda kontrolni pregledi. Bolniki izvajajo vaje na cikloargometru, tudi s kontrolo EGK, pa telesne vaje, nordijsko hojo, izobražujejo se o prednostih zdravega načina življenja, o zdravi prehrani, motiviramo jih za prenehanje kajenja, na voljo so tudi predavanja in posvetovanja psihologov in psihiatrov, itd.,« je povedal Radošević. Vse to izvajajo z namenom, da se bolniki navadijo na dolgoročno ohranjanje zdravja, na zdrav življenjski slog, skratka da tudi sami prispevajo kaj za svoje zdravje. Praksa kaže, da je ta program učinkovit, celo bolj kot dvotedensko bivanje v zdravilišču, čeprav tudi stacionarna kardiološka rehabilitacija ostaja.

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): Jože Berus, Tatjana Mlakar, Danilo Radošević in Andreja Zidarič.

Direktor Term Krka Jože Berus verjame, da bodo lahko v šmarješkem zdravilišču z ambulantno kardiološko rehabilitacijo uspešno pomagali koronarnim bolnikom Dolenjske, Bele krajine in Posavje na poti do kvalitetnejšega življenja. Pomembni so tako zgodnja kot nadaljevalna ter seveda ambulanta rehabilitacija. »Vsekakor pa mora biti rehabilitacija vseživljenjska - v domačem okolju, s pomočjo klubov in društvi srčnih bolnikov, s katerimi tudi naše Terme dobro sodelujejo,« je dejal Berus.

Ob polni uvedbi novega programa v Sloveniji v letu 2019 bo iz zdravstvenega zavarovanja namenjenih letno skoraj 1,9 milijona evrov, od tega za Terme Krka 191 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj

