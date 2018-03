Aprila začenjajo s sanacijo železnega mostu in obnovo Bizeljske ceste

27.3.2018 | 15:15

Železni most čez Savo bo do oktobra prihodnje leto prenovljen. (Foto: M. L.)

Podpis pogodbe za obnovo Bizeljske ceste (Foto: Občina Brežice)

Podpis pogodbe za sanacijo železnega mostu (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je z direktorico sevniškega podjetja Rafael Marijo Možina in direktorjem KOP Brežice mag. Dejanom Bibičem podpisal pogodbi za sanacijo železnega mostu in obnovo Bizeljske ceste v Brežicah. Obnova glavne brežiške vpadnice se začenja prihodnji torek, 3. aprila, aprila pa se bodo pričela tudi pripravljalna dela za sanacijo mostu, so sporočili iz občine Brežice.

Sanacije mostu je vredna malo manj kot 1,1 milijona evrov in obnova Bizeljske cesta dobrih 487 tisoč evrov, denar pa bodo zagotovili iz lastnih sredstev občine. Sicer občina letos za naložbe namenja 10 milijonov evrov.

Kot je dejal župan Molan je most je pomemben simbol občine, njegova sanacija pa bo zahtevna in bo zato trajala dve leti. Zaradi vremenskih pogojev, ki vplivajo na vodostaj Save, so dela možna le v času od aprila do septembra. Pred samo sanacije dotrajane železne konstrukcije bo potrebno pod polovico mostu nasuti del reke Save in nato s piloti podpreti most. Zaključek projekta je načrtovan za oktober prihodnje leto, pred ponovnim odprtjem pa bo potrebno obnoviti še železni most čez Krko, ki je sicer v nekoliko boljšem stanju, so zapisali v sporočilu za javnost.

Takoj po velikonočnih praznikih pa bodo začeli z obnovitvenimi deli na Bizeljski cesti v Brežicah. »Ta cesta je glavna brežiška vpadnica in ima za življenja mesta pomembno vlogo. Poleg temeljite obnove ceste in ureditve večnamenske površine za pešce in kolesarje bo urejena tudi prometna signalizacija, kar bo prineslo k izboljšanju prometne varnosti. Projekt zajema področje od krožnega križišča Trdinove, Bizeljske in Maistrove ulice v Brežicah do križišča z ulico Stare pravde v dolžini cca 500 m in od križišča z ulico Stare pravde v dolžini cca 40 m proti Cesti Prvih borcev,« do navedli na občini Brežice in dodali, da bodo poleg tega hkrati še uredili vodovod, lani pa je v tem delu mesta urejena tudi kanalizacija. V skladu s pogodbo je čas za dokončanje obnove 130 dni od uvedbe v delo, ki bo jutri.

M. Ž.