V odbojno ograjo na avtocesti

27.3.2018 | 20:50

Na avtocesti med predorom Leščevje in počivališčem Dul v smeri Novega mesta se je danes ob 8.36 osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine.

M. Ž.