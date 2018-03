Borac je padel v Novem mestu, bo tudi v Čačku?

27.3.2018 | 23:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj v športni dvorani Leona Štuklja s 84:79 (16:16, 35:40, 63:64) premagali vodilno moštvo druge jadranske lige Borac, ki si je že pred zadnjim krogom zagotovilo prvo mesto in bo prihodnji teden v Čačku gostilo zaključni turnir štirih.

Nocojšnja tekma je minila v bolj kot ne miroljubnem vzdušju, saj je bila za goste rezultatsko nepomembna, Novomeščani pa bi se ob zmagi nad Borcem s četrtega na drugo mesto lahko prebili le ob morebitnem jutrišnjem porazu Vršca v Splitu. Tretjega mesta zaradi boljše medsebojne razlike v odnosu s Sixt Primorsko Krka ne more osvojiti. Če bo jutri Vršac zmagal v Splitu, se bo Krka v polfinalu ponovno srečala z Borcem, v nasprotnem primeru pa s Sixt Primorsko..

Tokratna tekma med Krko in Borcem je bila praktično ves čas izenačena, zmago pa so si krkaši priigrali v zadnji minuti. Največ točk za Krko je tokrat dosegel Žiga Dimec, sedemnajst, s po petnajstimi točkami pa sta mu sledila Marko Jošilo, ki je bil tudi najboljši igralec tekme, in Maj Kovačevič.

Polfinalni tekmi zaključnega turnirja bosta v Čačku v torek, finale pa bo v sredo.

I. V.

