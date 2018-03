Iskalna akcija v Suhi krajini

28.3.2018 | 07:00

Včeraj ob 15.39 je na širšem območju Suhe krajine potekala iskalna akcija dveh pogrešanih oseb. V akciji so sodelovali gasilci PGD Žužemberk, Dvor, Ajdovec, Hinje in Dolenjske Toplice, občani ter policisti. Pogrešanih oseb niso našli.

Kadilo se je iz hiše

Ob 18.17 se je v naselju Paradišče, občina Grosuplje, kadilo iz stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šmarje Sap so pregledali in prezračili prostore, iz kaminske peči iznesli tleča drva in domačim prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 in TP LISEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP SELA PRI VRČICAH 2003.

Nnadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva TP Kostanjevica šola, Kostanjevica grad 2 predvidoma med 6:00 in 7:00 ter med 13:00 in 14:00 uro, na območju TP Kostanjevica grad, Orehovec, Ivanjše Grič, Male Vodenice predvidoma med 6:00 in 14:00 uro ter na območju TP Jelša Veliki Podlog predvidoma med 8:30 in 11:00 uro.

M. K.