Na Dobravi se gradi, na Bučki še ne

28.3.2018 | 08:40

Župan Jože Kapler in direktorica občinske uprave Petra Pozderec.

Škocjan - Na sinočnji seji škocjanskega občinskega sveta so svetniki med drugim sprejeli zaključni račun proračuna za lansko leto, ki ga je predstavila višja svetovalka za finance, kulturo in malo gospodarstvo Blanka Matko.

Prihodki, ki so bili za leto 2017 načrtovani na dobrih 5 milijonov 613 tisoč evrov, so bili realizirani v višini 3,7 milijona evrov, pri odhodkih je bila realizacija 3 milijone 776 tisoč evrov, načrtovana pa 6 milijonov 460 tisoč evrov. Svetniki so lani sprejeli dva rebalansa proračuna, občina pa je koristila povratna sredstva gospodarskega ministrstva za dozidavo in nadzidavo vrtca v Škocjanu, in sicer skoraj 95 tisoč evrov. Odplačevala jih bo deset let, velja enoletni moratorij.

Svetniki, v sredini Slavko Pungeršič, predsednik Odbora za investicije in finance.

Že ob prvem rebalansu so svetniki sprejeli znesek dolgoročne zadolžitve občine v letošnjem letu, sinoči pa so malce spremenjen znesek znova potrdili. Gre za skoraj 98.500 evrov brezobrestnega kredita gospodarskega ministrstva po 23. členu Zakona o financiranju občin, in sicer za obnovo cest in izgradnjo pločnikov Dobrava. To je za projekt na državni cesti, ki že poteka, dela pa izvaja boštanjsko podjetje Gradnje. Izgradnja pločnika se je začela ob lokalni cesti Dobrava - Zameško, pa tudi ob regionalni cesti, a je treba najprej zaključiti z vodovodom po projektu hidravličnih izboljšav, nato pride na vrsto pločnik.

Sporazum o sofinanciranju obnove državne ceste skozi Bučko, seveda tudi s pločniki, je bil z ministrstvom za infrastrukturo podpisan. Vse od takrat se trudijo z odkupi zemljišč, kjer se je zataknilo z enim od lastnikom. V pripravi je razpisna dokumentacija za pripravo javnega naročila in na občini upajo, da se zadeve čim prej razrešijo in da se težko pričakovana gradnja začne tudi v tem koncu občine.

Na seji je župan Jože Kapler še povedal, da so konec lanskega leta pregledali računovodsko situacijo izvršb in stranke pozvali k plačilu. Terjatve, ki kljub opozorilu niso bile poravnane v roku, so predali sodišču. Izvršbe, nekatere so bile pred zastaranjem, so bile dokaj uspešne. Pri nekateri so stroški obresti že višji kot glavnica. Občina je zavzela stališče, da stranke plačajo glavnico in stroške postopka izvršbe, obresti pa se odpišejo.

Občina je lani prodala nepremično premoženje v vrednosti skoraj 45 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj