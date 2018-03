Zelene Jarše prodane, lotevajo pa se še nekajkrat večjega projekta

28.3.2018 | 09:45

Miljenko Muha (Foto: B. B.)

Za sosesko Zelene Jarše je Kostak iztržil okoli 17 milijonov evrov. (Foto: Kostak)

Krško - Skupina Kostak, ki jo poleg matične družbe sestavljajo še brežiški HPG, Ansat, Kostak GPI, Gitri in še nekatera podjetja doma in v tujini, je lani ustvarila rekordnih 69 milijonov evrov prihodkov in 1,45 milijona evrov čistega dobička.

Kot je na novinarski konferenci poudaril predsednik uprave Kostaka Miljenko Muha, so lani uspešno zaključili predlani začeto gradnjo soseske Zelene Jarše v Ljubljani, v katerih so zgradili 113 stanovanj in parkirno hišo z nekaj več kot 200 parkirnimi prostori. Prodana oz. zaarana so vsa stanovanja, z njihovo prodajo pa bo Kostak iztržil dobrih 17 milijonov evrov. »Na ta projekt smo zelo ponosni, sploh, ker je bilo leto 2016 za nas zelo težko in veliko napora je bilo potrebnega, da smo prepričali banke, da nas spremljajo pri tem projektu. Prvi v Sloveniji smo po krizi začeli graditi tako velike soseske in prvi smo dali na trg nova stanovanja,« pravi Muha.

Z izkušnjami Zelenih Jarš se v Kostaku zdaj lotevajo še večjega projekta. Skupaj z družbo Imobilia so prav tako ob Šmartinski cesti v Ljubljani kupili 1,2 hektarja veliko zemljišče, na katerem bodo v naslednjih letih zgradili 340 novih stanovanj, tržno vrednost projekta pa v Kostaku ocenjujejo na 50 do 60 milijonov evrov. Projekta se bodo lotili v treh fazah, v prvi bodo zgradili 120 stanovanj, saj bi bila izvedba celotnega projekta v enem kosu preveliko finančno breme za skupino, prav tako pa ne bi bilo dobro trgu naenkrat ponuditi tako velikega števila stanovanj, pojasnjuje Muha.

Med pomembnejšimi lanskimi projekti je Muha omenil še zaključek jezovne zgradbe HE Brežice, kjer je Kostak nastopal kot glavni konzorcijski partner, v Mariboru pa so začeli graditi najsodobnejšo sortirnico odpadkov v Sloveniji, ki bo končana letos, vredna pa je 12,5 milijona evrov.

Skupina je za investicije lani sicer namenila 3,7 milijona evrov, od tega približno milijon in pol v lastni center za obdelavo odpadkov v Spodnjem Starem Gradu. Od tega so približno milijon vložili v proizvodno linijo, pol milijona pa za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih. S centrom za obdelavo odpadkov Kostak v zadnjih letih sicer z velikimi koraki stopa na trg odpadnih surovin. Lani so v Sloveniji in tujini prodali 47.000 ton starega papirja, reciklatov in alternativnega goriva, s čimer so ustvarili skoraj 15 milijonov evrov prihodkov. Kostak je lani kot prvi v Sloveniji od agencije za okolje dobil tudi nostrifikacijo za izvoz alternativnih goriv v dežele zunaj EU.

Poleg tržnih dejavnosti v Kostaku opravljajo tudi gospodarske javne službe za občini Krško in Kostanjevica na Krki, s katerimi na leto ustvarijo okoli 9 milijonov evrov prihodkov oz. približno 13 odst. vseh prihodkov skupine. Marca so v Kostakovem kompleksu na Leskovški cesti v Krškem porušili tudi 60 let staro poslovno stavbo komunale in zdaj gradijo novo, vrednost te naložbe pa je ocenjena na dobrega pol milijona evrov.

Muha za letos napoveduje nekoliko nižjo realizacijo kot v lanskem letu, saj v letu 2018 ne bodo zaključili tako velikega projekta kot lani, dobiček na ravni skupine pa bo kljub temu ostal podoben lanskemu.

V skupini je trenutno zaposlenih 515 oseb, samo v družbi Kostak pa 402, kar je 80 več kot pred petimi leti. »Na to smo še posebej ponosni,« pravi Muha.

Boris Blaić