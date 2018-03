Noč z Andersenom v Knjižnici Brežice

28.3.2018 | 08:50

Brežice - Knjižnica Brežice se je ponovno pridružila številnim evropskim in slovenskim knjižnicam ter drugim ustanovam, ki so na prav poseben način obeležile 2. april, svetovni dan knjige za otroke in rojstni dan svetovno znanega danskega pravljičarja H. C. Andersena.

Otroci in knjižničarke smo z druženjem pričeli v petek, 23. marca, ob 18. uri in zaključili v soboto po zajtrku. Otroci so se poslovili od staršev in vse bolj smo postajali radovedni, kaj vse se nam bo to noč zgodilo. Vključno s knjižničarkami, Matejo in obema Andrejama, smo nestrpno čakali skritega gosta. Nočno dogajanje se je pričelo s predstavitvijo temeljnih postopkov oživljanja. Predstavnik Civilne zaščite občine Brežice Roman Zakšek nam je s pomočjo lutke omogočil, da smo se prepričali, da lahko v ključnih trenutkih, ko gre za življenje, pomaga prav vsak.

Po napornem učenju in vajah je večerja bila kot naročena. Polni novih moči smo se podali v ustvarjanje. Pozorno smo sledili navodilom knjižničark in naredili zanimive izdelke, katere so otroci odnesli domov. V delavnicah smo izdelali pravljični lonček, Andersenovo srce, aranžma ob bližajoči se veliki noči in sonček za razstavo spominov. Skupno rezanje, lepljenje, dekoriranje in izbiranje, kaj vse bo sestavljalo naš izdelek, smo prepletli s klepetom. Ob dejavnostih smo spoznali majhen del Andersenovega življenja, marsikaj pa smo izvedeli drug o drugem.

Na prelomu noči, ko smo že vstopali v soboto, smo se preselili v dvorano, kjer smo se pomerili v Knjižničnih olimpijskih igrah. Najprej smo prižgali olimpijsko baklo. Pod olimpijskimi krogi smo se pomerili v Besedoboju, Štafeti, Domoznanski brežiški hiši in dejavnosti Zadeni tarčo. Sestavili smo zgodbo olimpijskega dne, ko so v knjižnici ugasnile vse luči, pa smo se pomerili še v Slalomu med knjižnimi policami. Obveljal je rek Važno je sodelovati, ne zmagati.

Zmagovalci Andersenove noči 2018 smo bili vsi, ki smo sobotnega dopoldneva zapustili knjižni hram in se še malo zaspani, a polni vtisov, poslovili.

Steno na hodniku na mladinski oddelek še vedno krasi bela snežna strmina, ki predstavlja naše skupno potepanje med svetovi pravljic, in pravljično drevo.

Pri izvedbi dogodka sta nam z donacijami pomagala ARtisk Dobova in SPAR Brežice. Vsebinsko obogatitev nam je omogočila Civilna zaščita občine Brežice in Roman Zakšek. Gimnazija Brežice pa nam je odstopila blazine, da smo v knjižnici udobneje sanjali.

Andreja Dvornik, Knjižnica Brežice

