Leto je kot ringa raja...

28.3.2018 | 09:00

Novo mesto - Leto je kot ringa raja, vse prihaja in odhaja… Hitro je bilo leto naokrog in otroci Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja smo se v ponedeljek, 26. marca, znova zbrali na OŠ Grm ter priredili dan družin.

Raznolikost letnih časov smo prikazali s programom, polnim veselega petja, muziciranja in plesa. Bili smo zelo ponosni nase, saj smo vse tri skupine s svojimi vzgojiteljicami prizadevno vadile, tako da uspeh tudi tokrat ni izostal.

Naš zborček je na klavirju in klavirski harmoniki spremljal maestro Matevž Novak, naš športni pedagog, Primož Kobe pa je raztegnil frajtonarico ter nas še s plesom Poletje v školjki spomnil na poletne dogodivščine. Ob tem gre zahvala tudi našim družinam, ki nam zaupajo in podpirajo na poti v svet. Vam, dragi bralci, pa želimo prijetne in igrive spomladanske dni.

Strokovne delavke ZDV Ringa raja

