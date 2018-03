Pokopališče tudi za sprehod

28.3.2018 | 14:00

Župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič (Foto: B. B.)

V vežici z naklonjenostjo sedanjega župnika opravijo tudi verski obred ob pogrebu. (Foto: M. L.)

Pot do pokopališča (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviško pokopališče bodo nekoliko preuredili, pri čemer bodo prenovili vežico in obnovili obzidje. Občina je to uvrstila v načrt svojih naložb za leto 2018. Po besedah župana Ladka Petretiča bodo gradbena dela mogoče lahko začeli že v naslednjem mesecu dni. »S streho vežice imamo težave že več let in jo moramo zato pogosto popravljati. Zdaj jo bomo preuredili temeljito,« pravi župan.

Predvidevajo tudi novo zunanjo ureditev ob vežici. Obzidju okrog pokopališča bodo po nekaterih dosedanjih vmesnih posegih zdaj nadeli spet nekdanjo podobo.

M. L.

