Obračun z nožem pred zdravstvenim domom

28.3.2018 | 10:30

Pred zdravstvenim domom v Črnomlju je včeraj nekaj po 13. uri prišlo do pretepa. Posredovali so črnomaljski policisti, ki so zoper dve osebi uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ugotovili so, da je 20-letnik iz Kočevja z nožem napadel in poškodoval 19-letnega moškega iz Črnomlja. V napadu je sodeloval tudi mladoletnik iz Kočevja. Poškodovanega 19-letnika so reševalci odpeljali v bolnišnico, policisti pa okoliščine spora in napada še preiskujejo. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Močno opita vijugala po cesti

Krški policisti so okoli 10. ure dopoldne v Kostanjevici na Krki med kontrolo prometa opazili voznico osebnega avtomobila, ki je z vozilom vijugala po cesti, vozila zelo počasi in s tem ovirala promet. Kršiteljico so ustavili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je 44-letnica imela v litru izdihanega zraka 1,32 miligramov alkohola (2,75 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjeno kršitev določa globo v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Brez veljavne vozniške

Šentjernejski policisti pa so med kontrolo prometa v Polhovici ustavili voznico avtomobila znamke Renault megane in ugotovili, da 26-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v avto in odnesel torbico

Popoldne je na parkirišču na Ulici 21. oktobra v Črnomlju nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel torbico z dokumenti, bančnimi karticami in gotovino. Lastnico je oškodoval za 400 evrov.

Devet Alžircev nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so v včerajšnjih jutranjih urah pri kraju Preloka izsledili in prijeli devet državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili po zaključenem postopku odpeljani v azilni dom.

M. Ž.

