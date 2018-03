Erasmus+ teden na OŠ Bršljin

28.3.2018 | 10:05

Novo mesto - Osnovna šola Bršljin je koordinatorska šola dvoletnega Erasmus+ projekta »Experiencing Diversity through Art«.

V tednu od 19. do 23. marca smo gostili učence in učitelje s Poljske in Portugalske. Učenci so izmenjevali mnenja o prebranih knjigah na temo migracij, predstavili krajše igre vlog o različnih oblikah diskriminacije, pripravili likovno razstavo Umetnost v srcu v avli šole, izbrali logotip projekta in s člani šolskega parlamenta razmišljali, kakšno šolo si želijo. Pripravili smo družabni večer z gosti iz lokalnega okolja, ki so nam približali svojo zgodbo selitve v Slovenijo. Udeležili smo se ekskurzije v Ljubljano in Piran. Med obiskom Narodne galerije v Ljubljani nas je spremljala ekipa nacionalne televizije in posnela prispevek za oddajo Infodrom. V sodelovanju z Anton Podbevšek teatrom so se učenci imeli priložnost pogovoriti s priznano dramsko in filmsko igralko Tjašo Železnik. V sodelovanju z JSKD OI Novo mesto smo obiskali ateljeje priznanih umetnikov; učenci so spoznali operno pevko Ireno Yebuah Tiran, slikarja Jožeta Kotarja in fotografa Boštjana Puclja. Ob koncu tedna smo za celotno šolo priredili krajši koncert pevskega zbora z izbranimi poljskimi, portugalskimi, angleškimi in slovenskimi pesmimi. Petkov večer smo zaključili z Nočjo poezije. Učenci so kovali rime in verze z raperjem Zlatanom Čordićem – Zlatkom, pesmico Jadranko Zupančič, s člani literarne sekcije Snovanja pri Društvu upokojencev Novo mesto in Pedrom Tavaresom, učiteljem portugalščine in pesnikom. Obiskovalci dogodka so lahko prisluhnili glasu poezije iz teme, ko so učenci na prostem prebirali svoje stvaritve, in si ogledali video predstavitev pesmi na pročelju šole.

Po prespani noči v šolski telovadnici smo se s težkim srcem poslovili od naših prijateljev, a že oktobra nadaljujemo naše sodelovanje na Poljskem.

N. Globevnik,

OŠ Bršljin Novo mesto

