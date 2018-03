K lutkam na obisk, zakaj pa ne?

28.3.2018 | 12:50

Ob zaključku festivala lutk. Tretji z desne in desna Bernard Pungerčič in Snježana Pungerčič (Foto: R. P)

Praznovanje so posladkali s torto. (Foto: R. P.)

Nasmeh še za vas (Foto:M.L.)

Sevnica - Da Sevnica živi z lutkami in za lutke dosti bolj kot marsikateri drug kraj, ni skrivnost, ali pač. Dejstvo je, da so v tem mestu tudi letos praznovali svetovni dan lutk. Grajsko lutkovno gledališče Sevnica in KŠTM Sevnica sta pripravila tradicionalni festival, katerega osrednji dogodek je bilo praznovanje na gradu Sevnica.

Praznovanje, ki je bilo letos že devetič, so začeli z otvoritveno slovesnostjo v grajskem atriju in s predstavitvijo svečane poslanice Svetovne lutkovne organizacije Unima. Poslanico je prebrala likovna pedagoginja in umetnica Nena Bedek.

V uvodnem programu, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, so otroke in starše nagovorili baron Moscon, minister za kulturo v deželi lutk Bererad, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ter češka veleposlanica v Sloveniji Nj. E. Věra Zemanová.

Sledile so tri lutkovno-igrane predstave: Zakaj sem Ajček? v izvedbi Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, Zmajevo blago (Zmajev zaklad), s katero je nastopila zasedba Loculatori - Srednjevjekovno lutkarsko kazalište z dvora Veliki Tabor iz Hrvaške, in Rusalka, operna pravljica z glasbo istoimenske opere Antonina Dvořáka v izvedbi Caspar - Sokol’s Czech Marionettes Theatre iz Prage na Češkem.

Tudi po koncu festivala lutke ostajajo v Sevnici. Grajsko gledališče Sevnica, katerega umetniška vodja je Snježana Pungerčič, njegov direktor pa je Bernard Pungerčič, ima namreč svoje prostore na gradu Sevnica in tam ima tudi stalno razstavo lutk, ki si jih velja pogledati.

Kaj še ima sevniški tradicionalni festival lutk skupnega z gradovi v Posavju in komu otroci verjamejo vse ali skoraj vse, lahko izveste iz zapisa v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L., Foto: R. Petančič in M. Luzar

Galerija