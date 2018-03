FOTO: Pogrešana najstnika Patricijo in Žiga danes našli v reki Krki

28.3.2018 | 14:40

Novo mesto - "Žal moramo poročati o tragični smrti dveh mladih ljudi. Vse naše delo in aktivnosti so bile v teh dneh usmerjene v iskanje pogrešane Patricije in Žiga. Po številnih iskalnih akcijah na terenu, razgovorih, preletih območja s helikopterjem, pregledih nadzornih kamer in mnogo drugih aktivnostih smo danes dopoldne s pomočjo gasilcev GRC Novo mesto s čolnom začeli pregledovati reko Krko. Kmalu smo v bližini naselja Srebrniče v reki Krki našli iskani osebni avtomobil, v njem pa pokojna Patricijo in Žiga," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto in dodala, da so policisti še na terenu, kjer opravljajo ogled, njihove prve ugotovitve pa kažejo, da je šlo za prometno nesrečo.

"Četudi smo si želeli in prizadevali, da bi se ta iskalna akcija, tako kot mnoge druge, srečno končala, tokrat žal ni tako. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam sporočili kakršne koli informacije o pogrešanih, medijem za objave obvestil in vsem, ki so delili naš poziv po družbenih omrežjih," je dodala Drenikova.

J. A., foto: R. N.

Galerija