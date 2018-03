Karambol na Bizeljski cesti, s ceste v Kremenu

28.3.2018 | 18:30

Brežice - Danes ob 14. uri sta na Bizeljski cesti v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ob 16. uri je v naselju Kremen voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Gasilci PGE Krško so proti naletno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.