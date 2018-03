V Krki razglasili mlade talente

28.3.2018 | 19:30

Prejemniki priznanja talent leta 2017 s predsednikom uprave Krke - Tjaša Remec, Vid Dobrovoljc, Iris Zoran in Jože Colarič. (Foto: Andrej Križ)

Novo mesto - V Krki so tudi na 12. srečanju s sponzoriranci posebno pozornost namenili mladim talentom. Med mladimi, uspešnimi posamezniki na športnem in glasbenem področju, starimi do 18 let, ki so jih predlagali klubi in društva, so to pot izbrali tri izjemne posameznike, ki so jim podelili Krkino priznanje talent leta 2017, so sporočili iz podjetja Krka.

Dogodka se je udeležilo 180 predstavnikov klubov in društev, med njimi tudi 110 mladih športnikov, glasbenikov in drugih ustvarjalcev. Letos so posebno pozornost namenili tudi pomenu znanja. Skozi pogovor z lokalnima športnikoma in glasbenico so mladim približali, kako dosegati vrhunske rezultate in hkrati usklajevati naporne in številne treninge ter šolske oz. službene in druge obveznosti. Glede na razpisane pogoje je Krkina komisija potrdila 18 predlogov za naj talent leta 2017. Ker gre za izjemne posameznike z vrhunskimi dosežki, so se člani komisije odločili, da letos podelijo kar tri priznanja talent leta 2017, in sicer dve priznanji za dosežke na športnem in eno priznanje za dosežke na kulturnem področju.

Talenti leta 2017 na športnem in glasbenem področju so Vid Dobrovoljc iz Šahovskega društva Krka Novo mesto, Tjaša Remec iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto in Iris Zoran iz Kegljaškega društva Krka Novo mest.

Vid Dobrovoljc je v zadnjih letih najuspešnejši mladi slovenski šahist. V letu 2016 je osvojil 5 naslovov državnega prvaka, svetovna šahovska zveza FIDE pa mu je priznala naziv FIDE mojster. V letu 2017 je ob treh naslovih državnega prvaka osvojil še prvo novomeško evropsko medaljo, saj je bil 2. na evropskem prvenstvu mladincev do 18 let v hitropoteznem šahu. Tudi v letu 2018 nadaljuje z izvrstnimi dosežki: čeprav se je sezona šele dobro začela, je že osvojil dva nova naslova državnega prvaka. Ves ta čas je bil Vid Dobrovoljc stalen član slovenske kadetske, zdaj pa je že član slovenske mladinske šahovske reprezentance. Je tudi prejemnik občinske štipendije za nadarjene in ambasador Štukljevega leta športa 2018 v Novem mestu, ob vseh tem pa še odličnjak na novomeški gimnaziji.

Tjaša Remec se je simfoničnemu orkestru Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto pridružila leta 2014, zadnji dve sezoni pa že zaseda mesto v prvi sekciji violončel. Pred tem je bila vodja sekcije v godalnem orkestru novomeške glasbene šole. Redno se udeležuje regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, s katerih se vedno vrne z najvišjimi uvrstitvami. Ob številnih odličjih v slovenskem merilu velja med pomembnejšimi mednarodnimi dosežki v zadnjih letih omeniti eno srebrno in štiri zlata priznanja ter dve posebni nagradi v disciplini godal na mednarodnem tekmovanju Svirel. Tjaša je že zelo uspešno nastopala tudi v godalnem in simfoničnem orkestru vseh slovenskih glasbenih šol, za izjemne dosežke v glasbi in prizadevnost pri novomeških simfonikih pa je v šolskem letu 2014/2015 prejela naslov najboljše učenke Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

14-letna Iris Zoran je na lanskem svetovnem kegljaškem prvenstvu U-14 v Nemčiji osvojila dve zlati in eno srebrno medaljo v disciplinah kombinacija, mešane dvojice in tandem mix. Tri leta zapored je bila državna prvakinja posamezno v kegljanju v svoji kategoriji, lani pa je osvojila drugo mesto. Prav tako je že štiri leta zapored državna prvakinja v dvojicah. Na lanskem kadetskem državnem prvenstvu U-18 je skupaj z Emo Baša osvojila naslov državne prvakinje v tandemu. V državni ligi nastopa za člansko ekipo Kegljaškega društva Krka in je po doseženih kegljih najboljša igralka 2. lige. Poleg vsega omenjenega, je Iris tudi odlična odbojkarica in vzorna učenka.

V Krki vedo, da prispevek družbeni skupnosti in naravnemu okolju vpliva tudi na poslovanje in razvoj podjetja, zato odnose z okoljem gradijo na spoštovanju in dialogu. S širšo družbeno skupnostjo sodelujejo in ji pomagajo že od svoje ustanovitve. Veliko sredstev namenjajo spodbujanju neprofitnih dejavnosti na lokalni in državni ravni, podpirajo pa tudi dejavnosti zunaj Slovenije. V letu 2017 so pri uresničevanju ciljev pomagali več kot 800 ustanovam, društvom in organizacijam, ki so s svojimi projekti ali dejavnostmi usmerjeni v napredek družbe. Pri sponzoriranju in doniranju dajejo prednost dolgoročnim projektom, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi, v prvi vrsti pa tistim, ki izpostavljajo delo z mladimi.

Prizadevajo si, da z vodstvi klubov in društev, ki nosijo Krkino ime, pa tudi z drugimi, s katerimi so dolgoletni partnerji, vse leto redno sodelujejo in z zanimanjem spremljajo njihovo delo. V letu 2017 je bilo kar 18 športnih in kulturnih klubov in društev, ki nosijo Krkino ime, ter večje število ustanov iz širše lokalne skupnosti, katerih delovanje kot ena od glavnih pokroviteljic podpira Krka. V njih deluje prek 7000 članov.

Rezultati dela vseh članov klubov in društev so izjemni. V letu 2017 je v klubih in društvih, ki jih podpira Krka, treniralo 2.800 mladih, mlajših od 18 let, učilo in motiviralo jih je 365 strokovnih sodelavcev. Predstavniki klubov in društev so se udeležili 4270 nastopov na državnih tekmovanjih, 430 nastopov na evropskih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih ter 188 nastopov za reprezentanco Slovenije. Prejeli so številne pokale in medalje. Za Krko in za Slovenijo so nastopali v 25 državah sveta. Niso pa le nastopali, ampak so tudi sami organizirali 910 športnih in kulturnih prireditev.

Na srečanju je navzoče pozdravil predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Na kratko je predstavil poslovanje podjetja in zagotovil, da bo Krka tudi v prihodnje v svoje strateške cilje vključevala skrb za razvoj družbenega okolja. S sponzoriranci ustvarjajo partnerske odnose, saj jim ne dajejo le denarne pomoči, ampak jim pomagajo tudi organizacijsko. Za uspešne partnerske odnose pa je potrebno nenehno vzajemno sodelovanje in spoštovanje pravil, zato so predstavnike klubov in društev na srečanju seznanili tudi s pričakovanji podjetja pri skupnem promoviranju učinkovitosti in ustvarjalnosti ter športa in kulture ter spodbujanju njunega širjenja med mladimi, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

