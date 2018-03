Odprta akademija za inovativni turizem in brezplačne ustvarjalnice

29.3.2018 | 09:15

Z današnje novinarske konference v Šentrupertu (Foto: partnerji projekta Odprta akademija za inovativni turizem)

Šentrupert - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Kompasom Novo mesto in Turistično informacijskim centrom Novo mesto, Termami Krka, Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in Grmom Novo mesto – Centrom biotehnike in turizma izvaja projekt Odprta akademija za inovativni turizem. Projekt, ki traja od 1. junija lani do 31. avgusta letos, so na prvem javnem pozivu LAS Dolenjska in Bela krajina prepoznali kot odličen in inovativen ter je sofinanciran iz sredstev CLLD 2014-2020. Predstavili so ga na včerajšnji novinarski konferenci v Deželi Kozolcev v Šentrupertu, prav tako pa tudi brezplačne ustvarjalnice inovativnega turizma, ki se jih bodo aprila začeli izvajati na območju Dolenjske in Bele krajine.

Kot so partnerji v projektu zapisali v sporočilu za javnost, bo Odprta akademija za inovativni turizem služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti, so poudarili.

Odprta akademija za inovativni turizem je usmerjena v načrtovanje, organizacijo, promocijo in izvedbo štirih odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, in sicer: organizacija atraktivne prireditve, oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe, vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter umetnost sožitja vin in kulinarike. Izvajali jih bodo predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja, znanje pa bodo slušatelji dokazovali na praktičnih primerih pred strokovno komisijo. Udeleženci bodo pridobili certifikate, ki jih bodo obnavljali na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu.

»Certifikati bodo ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih bodo študentje lahko uporabili pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic bodo lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazovali tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij,« so zapisali v sporočilu.

Dodali so, da bo vsaka ustvarjalnica izobrazila po 16 novih certificiranih strokovnjakov za posamezna področja, in sicer za organizatorje turističnih prireditev, pripovedovalce zgodb, nosilce dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na podeželju in vinske svetovalce. »Na ustvarjalnicah bo nastalo 25 novih inovativnih turističnih proizvodov, ki se bodo tržili na območju Dolenjske in Bele krajine, ter 64 ustvarjalnih nalog inovativnega turizma. Po zaključku izobraževanja bo Odprti forum inovativnega turizma za vsako ustvarjalnico posebej in strokovna konferenca Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem, na kateri bodo poleg udeležencev ustvarjalnic sodelovali tudi strokovnjaki in znanstveniki iz tematskih področij,« so še izpostavili in pridali, da bodo nove vsebine zbrali v priročniku, ki bo v nakladi 500 izvodov izšel v avgustu, ko bo tudi ustanovljena Odprta akademija za inovativni turizem.

M. Ž.