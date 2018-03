Ujeta v dvigalu

29.3.2018 | 07:05

Včeraj malo po poldnevu je na Seidlovi cesti v Novem mestu občanka ostala ujeta v dvigalu. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto se ji je uspelo rešiti. Gasilci so dvigalo postavili v etažno višino in obvestili servisno službo.

Ob 19.30 je v bližini naselja Brezje pri Grosupljem, občina Grosuplje, gorelo grmičevje in travnata površina. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje, ki so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 in TP LISEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ ZALOG;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, ulica Danila Bučarja.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Apnenik in Ravnik med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje, Veliko Mraševo, Veliko Mraševo pri cesti, Veliko Mraševo Vrti, Črpališče Kalce med 8:30 in 12:00 uro.