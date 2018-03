Veliki teden Jezusovega trpljenja

29.3.2018 | 07:50

Velikonočni pirhi, ki simbolizirajo kaplje Kristusove krvi.

Novo mesto - Pred vrati je velika noč, najstarejši in najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. To je praznik veselja in upanja, saj je Jezus s svojim vstajenjem premagal duhovno in telesno smrt in prinesel upanje za vstajenje po smrti.

Te dni se po naših cerkvah začenjajo velikonočna bogoslužja, podrobneje napovedujemo le tista v novomeški stolnici, ki jih bo vodil škof msgr. Andrej Glavan.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Danes, na veliki četrtek, so verniki ob 9. uri vabljeni h krizmeni sv. maši, na kateri bo škof blagoslovil bolniško in krstno olje in posvetil sveto krizmo. OB 19. uri bo maša zadnje večerje - škof bo umil noge 12 »apostolom«.

Na veliki petek, dan Jezusovega trpljenja in smrti, ko so bodo ob 19. uri obredi velikega petka, ki jih bo vodil generalni vikar prelat Božidar Metelko.

Na veliko soboto, ko bo po jutranjem blagoslovu vode in ognja molitev hvalnic pri božjem grobu, nato pa ves dan možnost molitve in čaščenja Jezusa v božjem grobu, bo v stolni cerkvi ob 19.30 velikonočna vigilija, vodil jo bo škof Glavan. Ta dan je tudi blagoslov velikonočnih jedi.

Na veliko nedeljo bo ob 6.30 procesija in vstajenjska sv. maša, ki jo bo vodil škof Glavan. Pri procesiji bo sodeloval pihalni orkester, stolni zbor in drugi sodelavci.

ŠKOFOVA POSLANICA

Škof Glavan v velikonočni poslanici (v priponki) vsem bralcem Dolenjskega lista, še posebej bolnikom in ostarelim, želi veselo veliko noč. V njej poslanici med drugim pravi:«Apostol Janez, ta očividec kalvarijske daritve, ki je Jezusa najgloblje doumel, z zanosom zatrjuje: »Mi pa vemo, da smo iz smrti prešli v novo življenje, ker brate ljubimo.« To je neke vrste začetek našega novega življenja z vstalim Kristusom, če se oklenemo Jezusovega zgleda, če ne živimo zaprti vase, v svoje omejene načrte in svojo pozornost usmerjamo v potrebe drugih, k njihovim konkretnim stiskam. Moč za to pa črpamo iz evharistije, ki je predokus večnosti in veselja z vstalim Gospodom.«

Besedilo in foto: L. Markelj

