Javna razgrnitev prostorskih aktov za ureditev romskega naselja Žabjak-Brezje

29.3.2018 | 10:30

Najslabše so razmere so v Žabjaku. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - V prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti je od danes pa do vključno ponedeljka, 30. aprila, javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki se nanaša na prostorsko ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje. Javna obravnava bo v sredo, 11. aprila, ob 16. uri v avli Osnovne šole Bršljin.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu pisno ali po elektronski pošti, jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, so sporočili iz novomeške občine. Gradivo je od danes v elektronski obliki objavljeno tudi na spletni strani občine.

Največje novomeško romsko naselje Brezje-Žabjak je začetku februarja obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. V družbi župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija, Izidorja Jerale, Francija Keka in romskega občinskega svetnika Duška Smajka ter direktorja Urada za narodnosti Stanka Baluha se je v slabi uri sprehodil najprej skozi Brezje, kjer deluje tudi romski vrtec Pikapolonica, nato se je ustavil še v Žabjaku. Otroke je povabil na obisk predsedniške palače, nato pa prisluhnil težavam lokalne skupnosti pri reševanju romske problematike. Tedaj je župan Macedoni dejal, da naj bi še v letošnjem letu omenjeni prostorski dokument potrdili tudi na občinskem svetu.

M. Ž.