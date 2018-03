Upokojenka po avtocesti v nasprotno smer; našli ukraden motor

29.3.2018 | 11:30

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj okrog 8.30 je PU Ljubljana dobila obvestilo, da nekdo vozi v nasprotno smer po dolenjski avtocesti pri izvozu Šmarje Sap. Policisti so ugotovili, da je 71-letna ženska zapeljala na avtocesto in na krajši razdalji vozila v nasprotno smer, nato pa z vozilom obrnila. Policisti so voznico izsledili in bodo zoper njo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Prav tako bodo podali predlog za kontrolni zdravniški pregled.

Ukradli vodnike in motorno kolo

V Mirni Peči je v noči na sredo nekdo vlomil v pomožni objekt ob nedograjeni stanovanjski hiši in ukradel električne vodnike. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Včeraj zjutraj je črnomaljske policiste klical oškodovanec in povedal, da mu je ponoči nekdo iz odklenjene garaže stanovanjske hiše odpeljal motorno kolo Honda CRF 450R, zaščitno čelado in vrtalnik. Policisti so motorno kolo našli v okolici Črnomlja, okoliščine pa še preiskujejo.

Pakistance predali Hrvatom

Policisti Postaje mejne policije Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu našli skritih pet državljanov Pakistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.