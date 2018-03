2. festival velikonočnih potic: Najboljšo je spekla …

29.3.2018 | 12:30

Bronasta Jožica Rupar, zlata Irena Zupan in srebrna Jožica Verček.

Izkupiček od prodanih potic bodo Terme Krka namenile OZRK Novo mesto

Otočec - Na gradu Otočec se je danes sklenil 2. festival velikonočne potice z dobrodelnim namenom. Kot smo poročali, so letos v ocenjevanje prejeli kar 60 potic, prevladovale so orehove, nekaj je bilo pehtranovih in z vrsto drugih nadevov, kot se je slikovito izrazil etnolog in član ocenjevalne komisije prof. dr. Janez Bogataj, pa »hvala bogu, ni bilo nobene z bananami ali kivijem«.

Bogataj je namreč ponovil trende svetovne gastronomije, da moramo poseči po lokalnem in sezonskem, ne pa sestavine iskati v velikih nakupovalnih središčih. Sicer so v oceno dobili tudi kakšno potico s kokosom in čokolado, a pohvalil je gospodinje iz Podbrezij na Gorenjskem, ki so uporabile tamkajšnje pogoste dobrine: suhe krhlje jabolk in hrušk.

Iz omenjenega konca države prihaja tudi letošnja zmagovalka festivala, to je Irena Zupan iz Naklega. Drugo mesto oz. srebrno priznanje je »spekla« Jožica Verček iz Novega mesta, tretje oz. bronasto pa Jožica Rupar iz Škocjana, sicer kuharica na otoškem gradu. Tričlanska komisija, ki sta jo poleg Bogataja sestavljali še mag. Marlena Skvarča in Janja Strašek, je sicer izmed vseh izbrala pet zlatih ter po tri srebrne in bronaste potice, v vsaki kategoriji pa glede na število zbranih točk omenjene zmagovalke.

»Na vas je, da ste potice spekle, na nas pa je, da jih kupimo in na tak način pomagamo drugim, saj bo šel ves izkupiček od prodanih potic Območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto,« je zbranim povedal direktor Term Krka Jože Berus. V imenu prejemnikov donacije se jim je zahvalil predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut: »Naj s temi slastnimi poticami postanejo bližnji prazniki raje »polniki« za vse!«

Potice so prodajali po 20 evrov, za bronasto je bilo treba odšteti 50, za srebrno 70 in za zlato sto evrov, končni izkupiček pa še ni znan, saj bodo lahko kupci prispevali tudi več.

Tekst in foto: Mirjana Martinović

