Z lanskim letom zadovoljni, letos pa že prvi rebalans

29.3.2018 | 14:00

Šentjernej - Sinoči so zasedali šentjernejski občinski svetniki in med drugim sprejeli prvi rebalans proračuna za letošnje leto. Prihodki po novem znašajo okrog 8,5 milijona evrov in so višji za 10,8 odstotkov v primerjavi s sprejetim proračunom, odhodki pa 10,5 milijona evrov, kar je 12,3 odstotkov več od sprejetega proračuna. Razlika se bo pokrila z zadolževanjem s kreditom za izgradnjo novega vrtca.

Andreja Topolovšek

Andreja Topolovšek iz občinske uprave je med glavnimi razlogi za spremembe naštela povečanje sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, kar so svetniki sprejeli na prejšnji seji - občina mora iz proračuna nameniti dodatnih 45 tisoč evrov. Novi postavki sta 13 tisoč evrov za obnovo sanitarij v OŠ Šentjernej in pet tisoč evrov za postavitev polnilne postaje za električna vozila, ker obstaja možnost pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada. Rebalans je bil potreben tudi zaradi nadaljevanja projekta širitve proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever, kjer je občini uspelo z gospodarskega ministrstva pridobiti do 90 odstotkov upravičenih stroškov projekta, kar je okrog 815 tisoč evrov. Zaradi možnosti sofinanciranja iz državnega proračuna so v rebalans vključili tudi sredstva za obnovo krožišča v Maharovcu, nova postavka pa je tudi subvencioniranje odvajanja komunalne odpadne vode, kar bo zneslo okrog 4 tisoč evrov letno. Več denarja je namenjenega tudi za zimsko vzdrževanje občinskih cest, tako da se je znesek z načrtovanih 180 tisočakov približal 200-tim.

Nov vrtec v Šentjerneju hitro raste.

V letu 2017 je občina odplačala 304 tisoč evrov glavnice kreditov, 49 tisočakov pa za obresti. Višina dolga je 31. decembra lani po besedah Topolovškove znašala slabih 5 milijonov evrov.

Z LANSKIM LETOM ZADOVOLJNI

Samo Hudoklin

Svetniki so sprejeli tudi zaključni račun proračuna občine za lansko leto. Realizacija je znesla dobrih 6,5 milijona evrov in direktor občinske uprave Samo Hudoklin ocenjuje, da so bili zelo uspešni.

Med večjimi projekti omenja začetek izgradnje prepotrebnega vrtca v Šentjerneju - 1. faza, ki bo po terminskem planu zaključen do 25. maja, nato pa sledi izgradnja 2. faze, hidravlične izboljšave, obnovo tal v športni dvorani OŠ Šentjernej, delno obnovo križišča v Orehovici, izgradnjo poslovilne vežice v Gradišču, obnovo vodovoda v Gorenjem Vrhpolju, izgradnjo kanalizacijskega omrežja in priključkov itd.

Oba dokumenta so svetniki sprejeli brez večje razprave in pripomb.

Besedilo in foto: L. Markelj

