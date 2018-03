Gorela trava; danes brez elektrike

30.3.2018 | 07:05

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.42 uri je ob Črnomaljski cesti v Kočevju gorela trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili 1000 kvadratnih metrov goreče suhe trave.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 10.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA:

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS na izvodu BIŠKA VAS – LEVO;

- od 8.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 in TP LISEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje, Veliko Mraševo, Veliko Mraševo pri cesti, Veliko Mraševo Vrti, Črpališče Kalce med 8.30 in 12. uro.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8.00 in 14.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Apnenik in Ravnik.

M. K.