Sprejem za državne gasilske pokalne prvakinje

30.3.2018 | 09:30

Gasilke PGD Ivančna Gorica so v spajanju sesalnega voda osvojile naziv državnih pokalnih prvakinj. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Ivanjški župan Dušan Strnad je včeraj sprejel ekipo članic iz Prostovoljnega gasilskega društva Ivančna Gorica, ki so na nedavnem zaključnem pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda osvojile naziv državnih pokalnih prvakinj, so sporočili iz občine.

Ker so takšni dosežki izrednega pomena tudi za širšo skupnost, je župan Dušan Strnad ekipi gasilk podelil posebno županovo priznanje v obliki spominskega kovanca Prijetno domače. S priznanjem se je članicam PGD Ivančna Gorica, ki jo sestavljajo Simona Kastelec, Urška Vidmar, Eva Zupančič, Neža Zupančič, Maja Ceglar, Katja Selan in Sabina Glavič, zahvalil za njihov doprinos k prepoznavnosti Občine Ivančna Gorica, so zapisali v sporočilu za javnost.

Po besedah vodje oziroma kapetanke ekipe Maje Ceglar jim ta uspeh veliko pomeni, saj so v njega vložili veliko število ur treningov, odrekanja in prilagajanja. Kot je dejala ima ta uspeh dolgoletne korenine, zato gre velika zasluga tudi fantom iz ekipe 1A, predvsem pa njihovemu mentorju, trenerju in izjemnemu analitiku, Mihu Hrovatu.

Čestitkam gasilski vrsti so se pridružili tudi številni gostje, med njimi so zbrane nagovorili predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole, častni predsednik zveze Lojze Ljubič in nekdanji poveljnik PGD Ivančna Gorica Marjan Knez. Sprejem pri županu so s himno državnim prvakinjam obogatile pevke Ženskega pevskega zbora Harmonija iz Ivančne Gorice, so še dodali na občini Ivančna Gorica.

M. Ž., Foto: G. Stopar

