Kaj delajo knjige ponoči v trebanjski knjižnici?

30.3.2018 | 09:30

Trebnje - Z učenci od 6. do 9. razreda smo to odkrivali od petka, 23. marca, od 19. ure, pa vse do 9. ure v soboto. To noč se je naša knjižnica pridružila več kot 1.600 knjižnicam po vsem svetu, ki enkrat na leto pustijo svoja vrata odprta tudi po uradnem odpiralnem času. Vso noč praznujemo rojstni dan velikega pravljičarja H. C. Andersena, zato se dogodek imenuje Noč z Andersenom. Projekt izvira iz Češke in se je v 20 letih razširil dobesedno po vsem svetu (Evropa, Avstralija, Nova Zelandija, Kenija…).

Za nas je bilo to četrto praznovanje in tudi udeležencev je bilo zelo veliko – kar 18! Povabili smo učence iz OŠ Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert in Veliki Gaber. Knjižničarke smo jim pripravile zanimiv program: ko smo se drug drugemu predstavili, sta nas obiskala frizer Janez Ratajec in sodelavka Nina Kotar, ki sta nam povedala nekaj o negi las in obraza, predvsem v času pubertete. Vmes sta ustvarjala izredno zanimive frizure. Na vrata so že začeli trkati dostavljavci pic – za večerjo smo donatorsko dobili »celo goro« pic od lokalnih gostinskih ponudnikov. Okrepčani smo se lotili slikanja na svoje majice pod vodstvom Nine Kolar. Ura je bila že krepko čez polnoč, ko smo končali, a smo bili še vsi polni energije. Čakal nas je še najzabavnejši del – pod vodstvom Luke Bregarja in Aljaža Mlakarja iz skupine P.L.I.N. smo iz 12 Andersenovih pravljic uprizorili novo, čisto svojo, v kateri je vsak udeleženec dobil svojo vlogo.

Časa za spanje večina ni veliko izkoristila, zato je bilo prebujanje ob 6. uri kar naporno. A čakal nas je trener Matjaž Longar, ki nas je na igrišču z vadbo (skoraj) prebudil. Ko smo pospravili svoja »gnezda«, je bil čas za zajtrk, kjer so se nam pridružili tudi starši. Polni vtisov, a utrujeni, smo se odpravili v svoje postelje.

Za donatorske prispevke se zahvaljujemo Piceriji Hom, Hotelu Opara, Pizzeriji Šeligo, Pizzeriji Maksim, Brunu Gabrijele, Sadjarski kmetiji Uhan, Ekološki kmetiji Kukenberger, Kmetiji Marn in Trgovini Kresal.

Elizabeta Vovko Ozimek,

Knjižnica Pavla Golie Trebnje