Teden Erasmus + mobilnosti

30.3.2018 | 09:40

Škocjan - Od 21. do 26. marca smo v sklopu projekta Erasmus + gostili učence in učitelje iz partnerskih držav Bolgarije, Estonije, Portugalske in Turčije. Obiskalo nas je 13 učencev in 9 učiteljev partnerskih šol.

Teden Erasmus mobilnosti je bil zanimiv in pester. V tem času smo izpeljali vrsto znanstveno-naravoslovnih dejavnosti, povezanih s cilji projekta. Izpeljali smo znanstveni sejem, na katerem so učenci predstavili eksperimente in svoje raziskovalne naloge, gostili smo Hišo eksperimentov, ki je bila odprta tudi za zunanje obiskovalce.

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, smo spoznali, kako poteka raziskovanje fosilov, in sicer od izkopavanja do ustrezne hrambe ali eksponiranja. Obiskali smo podjetje TPV, obrat v Veliki Loki, kjer smo si ogledali robotiziran del proizvodnega procesa. Konec tedna smo preživeli v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Radencih. Obiskali smo tudi Deželo kozolcev v Šentrupertu, kjer smo spoznali poklic arhitekta. Domači kraj so gostujoči učenci spoznavali skupaj z vrstniki in družinami, s katerimi so preživeli 6 dni. To in še marsikaj se je zgodilo, kar bo za vedno ostalo zapisano v srcih. Teden smo zaključili s prireditvijo Če bi znanstvenik napisal pravljico…, ki smo jo združili z vsakoletno prireditvijo ob dnevu staršev, v kateri so nastopili violinistka Tereza Zupet, na klavirju Vid Pleterski in Tinkara Čelesnik, otroci iz Vrtca Radovednež s pesmijo in plesom, vse skupaj pa sta povezala učenca Jan Gornik in Nina Pungerčar. Dejavnosti smo pridno beležili s fotoobjektivom. Fotografije najdete na spletni strani šole (http://www.frana-metelka-skocjan.si/mobilnosti/) ter Facebooku (Minds on Hands on STEM Goes on).

Zahvala za uspešno izpeljan teden gre vsem zaposlenim na šoli, občini, donatorjem, učencem šole in seveda staršem, predvsem tistim, ki so gostili otroke partnerskih šol na svojih domovih.

Izkušnja, ki jo vsem nam prinaša projekt Erasmus +, je svojevrstna tako za nas učitelje, za starše in seveda otroke. Ena od naslednjih zanimivih dejavnosti in dogodkov v prihodnje bo obisk partnerske šole Jordan Jovkov v mestu Varna v Bolgariji konec meseca maja.

Andrej Primc,

vodja šolskega projekta Erasmus +, OŠ Frana Metelka Škocjan

Lov na fosile

V četrtek, 22. marca, smo po načrtu dejavnosti Erasmus + mobilnosti izpeljali naravoslovni dan z naslovom lov na fosile (Fosile hunting day).

Andreja Škedelj Petrič iz Zavoda RS za varstvo narave OE Novo mesto, je predstavila poklic geologa, ter postopke raziskovanja, evidentiranja in vsega ostalega, kar je povezano z geologijo. Pojasnila je kaj so fosili, kako nastanejo, načine fosilizacije,…

Po teoretičnem uvodu, so se učenci odpravili na terensko delo na najdišče v Staro vasi. To je bil najzanimivejši del pestrega dneva. Učenci so se seznanili z opremo, ki jo potrebujemo pri iskanju fosilov in jo z veseljem uporabili.

Pod budnim mentorstvom strokovnjakinje Andreje Škedelj Petrič in učiteljic naravoslovja Sabine Klemenčič in Sabine Hočevar smo našli nekaj zelo zanimivih primerkov fosilov. Fosile smo ustrezno označili. Poleg lova na fosile, so učenci izdelali tudi geološki časovni trak, ki prikazuje evolucijo živalskih in rastlinskih vrst na našem planetu.

Za zaključek smo pripravili razstavo najdenih fosilov, od katerih je najzanimivejša najdba zagotovo zob morskega psa.

Sabina Klemenčič in Andrej Primc





Otvoritev projekta Erasmus +, Hiške eksperimentov in Znanstvenega sejma

V sredo, 21. marca, smo imeli na naši šoli prav poseben dan. V večnamenskem prostoru smo izrekli dobrodošlico učencem in učiteljem partnerskih šol iz Bolgarije, Portugalske, Estonije in Turčije, ki so prišli k nam v sklopu projekta Erasmus+. Gostujoči učenci se bodo v naslednjih dneh družili z vrstniki naše šole, spoznavali znanost, našo kulturo, izmenjevali znanje in izkušnje.

Učencem se trudimo približati znanost na različne načine, jih navdušiti za učenje, postavljanje vprašanj, iskanje odgovorov in raziskovanje, zato smo povabili Hišo eksperimentov in izpeljali znanstveni sejem.

Hiška eksperimentov je učencem od prvega do petega razreda prikazala znanstvene dogodivščine na temo jajčkologija, učence predmetne stopnje pa je popeljala v svet plinologije. V dopoldanskem času je bila v telovadnici na ogled Hiška eksperimentov. Vsi smo si lahko ogledali in preizkusili okrog 50 zanimivih poskusov.

Popoldne pa je Hiška eksperimentov odprla svoja vrata še staršem in zunanjim obiskovalcem.

Na ogled je bila tudi razstava raziskovalnih nalog učencev naše šole. Po razredih pa so učenci aktivno sodelovali v različnih raziskovalnih dejavnostih.

Lidija Kalin





Če bi znanstvenik napisal pravljico…

Osrednja tema mednarodnega projekta Erasmus+, v katerega je vključena naša šola, je povezana z znanostjo, saj se naslov glasi Minds on Hands on STEM Goes on ali po slovensko Vključi možgane, zavihaj rokave, postani znanstvenik.

Znanost pa je navdihnila tudi ustvarjalce dramskega prizora z naslovom Če bi znanstvenik napisal pravljico… Učenci so se skupaj z avtorico učiteljico Tanjo Luštek pri snovanju spraševali, kako bi bilo, če bi znanstvenik napisal pravljico, ali je pravljico in znanost sploh mogoče povezati, ali nista to čisto dva različna svetova. Toda strinjali so se, da je v vsakem znanstveniku tudi nekaj pravljičnosti, saj se nam zdijo znanstveni problemi včasih tako nerešljivi, da je mogoče rešitev najti le v domišljijskem svetu, a se nato najde novo znanstveno odkritje, ki iz nemogočega naredi mogoče.

Navdih za dramski prizor je bila učencem in učiteljici Tanji Luštek znana Grimmova pravljica Žabji kralj, v kateri je dobrosrčni žabec, ki je bil v resnici začarani princ, pomagal kraljični, ki je izgubila svojo najljubšo igračo žogo. Kraljična pa mu hvaležnosti sprva ni hotela vrniti. V eni izmed različic pravljice ga je poljubila, v drugi pa zabrisala ob zrcalo. Rezultat je bil isti – žabec je postal kraljevič.

Ustvarjalce pa je zanimalo, kako bi se tega lotil znanstvenik, saj vemo, da znanost že globoko posega v ustvarjanje novih živalskih in človeških bitij. Pri snovanju prizora so tako ustvarjalci skušali povezati dve temi – znanost in starše, saj je vzgoja otrok v sodobnem svetu mnogo težja, kot je bila nekoč, in postaja prava znanost, starši pa znanstveniki.

Po zamisli Luštkove so znanstvenice (sposodila si je imena resničnih znanstvenic iz Estonije, Portugalske, Turčije, Bolgarije in Slovenije) na znanstvenem simpoziju skušale pomagati žabjemu kralju, da bi se rešil žabje kože in postal človek.

Na odru smo bili tako priča petim poskusom, ki so jih izvedle znanstvenice (upodobile so jih učenke Tinkara Kovač, Špela Gorenc, Ana Kraljić, Klara Žagar in Tina Kraljić) s pomočjo asistenta Tončka (Miha Dulc) in pod budnim očesom Alberta Einsteina (Borut Jerele) ter učiteljice za kemijo Sabine Hočevar.

V vlogi žabcev, ki naj bi se po poskusih prelevili v postavnega mladeniča, so nastopili oz. so se predstavili Nejc Vene, Lovro Andrejčič, Tim Markelc in Žan Andrejčič.

Tako je poskus uspel – žabec se je rešil svoje kože in postal kraljevič (Gašper Gorenc) – le slovenski znanstvenici, saj je tudi s pomočjo prisotnih štirih kolegic uporabila preprosto skrivno sestavino LJUBEZEN, ki osmišlja in vodi naša življenja.

Prizor je bil podkrepljen tudi z izbrano glasbo in zvoki (zvočnimi učinki), ki so še dodatno obogatili dogajanje na odru, prav tako scena in kostumi (učiteljici Vida Cizel in Mateja Korenič), za masko je poskrbela devetošolka Neža Dulc, za prevod v angleščino učiteljica Sara Martinšek, nadnapise v angleščini je pripravil učitelj Aleksander Božič, kot tehnika pa sta se izkazala učenca Luka Novak in Jan Gornik pod mentorstvom učitelja Igorja Pangrčiča in asistentke učiteljice Marinke Cerinšek.

Številni obiskovalci, starši, učenci in zaposleni so napolnili večnamenski prostor naše šole ponedeljkovo popoldne, 26. marca. Vsi so bili, še zlasti gostujoči učenci in učitelji, ki so lahko sledili zgodbi v angleškem prevodu, zelo navdušeni in so mentorico ter nastopajoče zelo pohvalili.

Marinka Cerinšek, Tanja Luštek