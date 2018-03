Mladi pomagali poškodovanim

30.3.2018 | 10:45

Z leve: ekipe prve OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Vavta vas in OŠ Šmarjeta (Foto: OZRK Novo mesto)

Žužemberk - Na osnovni šoli Žužemberk je včeraj potekalo lokalno tekmovanje osnovnošolskih ekip prvih pomoči v okviru 12. državnega tekmovanja Rdečega križa Slovenije. Pomerilo se je 13 ekip iz osnovnih šol Bršljin, Drska, Grm, Otočec, Stopiče, Frana Metelka Škocjan, Šentjernej, Šmarjeta, Vavta vas, Žužemberk, Toneta Pavčka Mirna Peč, Center in Dolenjske Toplice, so sporočili iz Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto.

Mladi so se preizkusili v teoretičnem znanju iz zgodovine gibanja RK in prve pomoči ter praktičnem znanju iz prve pomoči, ko so pomagali poškodovanim. Vse ekipe so se pripravljale celo šolsko leto pod vodstvom mentorjev po šolah, pomagala pa sta jim tudi predavatelja prve pomoči pri novomeškem OZRK Peter Černe in Aleš Jakše.

Prvo mesto je zasedla ekipa OŠ Vavta vas, drugo OŠ Šmarjeta in tretje OŠ Dolenjske Toplice, vse ostale pa so zasedle četrto mesto. Prvouvrščena ekipa bo znova svoje znanje pokazala na regijskem tekmovanju, ki bo 12. aprila v novomeški dvorani Leona Štuklja.

M. Ž.