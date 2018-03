Za nižjo položnico Kostaka ni denarja, za nogomet pač

Svetniki na čelu z Jožetom Slivškom (desno) so uspeli v proračun spraviti postavko za vrhunski šport, ki se je bodo najbolj razveselili v NK Krško. (Foto: B. B.)

Krško - Krški občinski svet je včeraj potrdil nove cene komunalnih storitev, ki se za povprečno gospodinjstvo povečujejo za 2,6 odst. Svetniki so potrdili tudi rebalans občinskega proračuna, ki predvideva za dobrih 41 milijonov evrov odhodkov, med njimi je tudi 50.000 evrov, ki naj bi jih občina namenila za podporo vrhunskemu športu. Denarja se bodo najverjetneje razveselili v nogometnem klubu Krško.

Prva spomladanska seja je bila že močno predvolilno obarvana. Dušan Dornik (SMC) je tako pri obravnavi programa gospodarskih javnih služb predlagal preimenovanje točke v program javne službe družbe Kostak, s čimer je želel povedati, da so občina svojo politiko preveč prilagaja interesom tega podjetja, v katerem je sicer 43-odst. lastnica. Svetniki po kake pol ure brezplodne razprave njegovega predloga niso podprli, kot tudi ne predloga Jožeta Žabkarja (SDS), ki je predlagal, naj občina poveča obseg subvencije omrežnine za komunalno infrastrukturo, s čimer bi preprečili podražitev Kostakove položnice, ki bo za povprečno gospodinjstvo poslej na mesec višja za 1,4 evra. Svetnikom, ki so ta predlog podpirali, je Franc Lekše (SLS) zabrusil, da bi jih dobrobit občanov lahko skrbela tudi takrat, ko je občinski svet glasoval o nakupu Komočarjeve zemlje, s čimer je spomnil na neslavno iskanje lokacije za gradnjo nove knjižnice, na koncu pa je ostalo pri tem, da svetniki Žabkarjevega predloga niso sprejeli, cene komunalnih storitev pa bodo poslej nekoliko višje.

Pestro je bilo tudi pri obravnavi rebalansa letošnjega proračuna. Kot je uvodoma pojasnil župan Miran Stanko, je rebalans predvsem tehnične narave, saj občina v letošnje leto premika nekatere lani nedokončane investicije, nov plan občinske porabe pa upošteva tudi nedavne spremembe, do katerih je prišlo v sistemu plač javnih uslužbencev. Burno razpravo je sprožil šele amandma skupine svetnikov s prvopodpisanim Jožetom Slivškom (SLS), po katerem bi v občinskem proračunu ustanovili novo postavko "Izjemni dosežki v športu", na njej pa bi letos zagotovili 120.000 evrov.

Kot se je izkazalo, so imeli predlagatelji amandmaja, med katerimi so bili tudi trije člani upravnega odbora NK Krško - poleg Slivška še Vlado Bezjak (DeSUS) in Vlado Grahovac (SLS), v mislih predvsem podporo nogometnemu prvoligašu. Slivšek je denimo dejal, da je v Krškem dobro poskrbljeno za rekreacijo in športno infrastrukturo, da pa je podpora vrhunskemu športu premajhna. "Ko pri gospodu Novšaku (predsedniku uprave Gen energije, ki je tudi glavni sponzor NK Krško, op. a.) prosimo za podporo, nam pove, da Gen občini že plačuje nadomestilo za omejeno rabo prostora (ta bo letos krški proračun obogatil za 8,8 milijona evrov, op. a.) in najbrž ne bi imel nič proti, če bi del teh sredstev namenili za vrhunski šport," je povedal Slivšek.

Ustanovitvi nove postavke sta najbolj ostro nasprotovala svetnika SD Tamara Vonta ("Kaj pa vrhunski dosežki na področju kulture in znanosti?") in Anton Petrovič ("Povejte, da gre za nogomet."), predlogu pa je nasprotovala tudi občinska uprava. Kot je poudaril župan Stanko, bi prerazporejanje proračunskega denarja, kot so ga z amandmaji predlagali svetniki, ogrozilo izvajanje treh projektov: pločnik v Cankarjevi ulici v Krškem, parkirišča ob železnici in širitev optičnega omrežja. "Sploh pa občina ne more kar tako nakazati denarja NK Krško, ampak mora za dodelitev teh sredstev objaviti javni razpis, pred tem pa sprejeti merila, po katerih bo ta denar razdelila," je še dejal Stanko.

Slivšek je nato v imenu predlagateljev en amandma umaknil (prerazporeditev denarja s postavke za gradnjo parkirišč), tako da se je znesek za novo postavko zmanjšal na 50.000 evrov, svetniki pa so preostala amandmaja z veliko večino glasov potrdili.

