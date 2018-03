Komunala Brežice in Adria Mobil med najboljšimi zaposlovalci v državi

30.3.2018 | 12:55

Prejemniki posebnega priznanja Starejšim prijazno podjetje (z leve): ministrica dr. Anja Kopač Mrak, ki jih je podelila, direktorica procesne podpore in direktorica ravnanja s človeškimi viri v podjetju Petrolu Nina Potisek, direktor Javnega podjetja Komunala Brežice Aleksander Zupančič in direktor podjetja Kens elektronika Aleš Hvala. (Foto: Anže Furlan)

Ljubljana - Javno podjetje Komunala Brežice in Adria Mobil sta bila med finalisti izbora najboljših zaposlovalcev v Sloveniji, in sicer Komunala v kategoriji srednje velikih podjetjih, v kateri je lani zmagala, novomeško podjetje pa v kategoriji velikih podjetij. Enajsti izbor medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit 2017 je družba Dnevnik zaključila sinoči s slavnostno razglasitvijo, kjer je priznanja najboljšim zaposlovalcem leta 2017, med velikimi podjetji je bil to A1 Slovenija, srednje velikimi RLS Merilna tehnika in malimi podjetij Intera, podelila dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za sodelovanje v Zlati niti, ki ga podpirajo omenjeno ministrstvo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Združenje Manager, se je letos odločilo 89 podjetij. Najmanj konkurence je bilo med velikimi podjetji, saj se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo odločilo le deset podjetij, sicer pa 44 malih in 35 srednje velikih podjetij, so sporočili organizatorji in dodali, da je razveseljujoče, da se je za sodelovanje prvič odločilo 28 podjetij, pet podjetij pa sodeluje od vsega začetka.

PRVIČ TUDI PRIZNANJE STAREJŠIM PRIJAZNO PODJETJE

Na sinočnjem dogodku so prvič podelili tudi priznanja Starejšim prijazno podjetje Z leti še vedno zavzeti. Posebno priznanje za zmago v kategoriji srednje velikih podjetij je prejela Komunala Brežice, med manjšimi Kens elektronika in v kategoriji velikih podjetij Petrol Ljubljana.

Natečaj s priznanjem je ena od aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, nanj pa se je prijavilo 15 podjetij. Podjetja, ki so prejela posebno priznanje, so se še posebej izkazala pri skrbi za osebno rast in razvoj zaposlenih nad 45 let ter pri vsebinskem in številčnem naboru ukrepov, ki jih izvajajo za starejše zaposlene, so v skladu zapisali v sporočilu javnost.

M. Ž.