Sprejeli odlok o gradnji vrtca v javno-zasebnem partnerstvu

30.3.2018 | 14:10

Črnomelj - Črnomaljski svetniki so imeli včeraj 27. redno sejo v tem mandatu. Obravnavali so kar 26 točk dnevnega reda, precej časa pa so namenili razpravi o kratkoročni in dolgoročni obdelavi in odlaganju komunalnih odpadkov ter na koncu potrdili vključitev črnomaljske občine v sodelovanje pri ravnanju z odpadki med regijskima centroma RCERO Ljubljana in RCERO Dolenjska. Prav tako so se strinjali, da bodo s 752.000 evri sodelovali pri sofinanciranju gradnje objekta za mehansko–biološko obdelavo odpadkov na Leskovcu.

Veliko časa so porabili tudi za razpravo o odloku o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo vrtca v Loki. Svetniki so poudarili, da vrtec nujno potrebujejo. Vendar pa se jim je zdelo, da je koncesija, ki bi v 15 letih s štirih zrasla na 7 milijonov evrov, velik stroške. Nekateri so zato predlagali, da bi proučili še možnost, da bi ga namesto v javno-zasebnem partnerstvu raje gradili s pomočjo posojila. Še vedno so imeli pomisleke tudi o tem, ali naj se odločijo za klasično gradnjo ali za lesen vrtec. Predvsem pa so občinarjem naložili, da morajo biti pazljivi, da med potencialnimi izvajalci ne bo kartelnih dogovorov. Končno so sprejeli odlok o o gradnji vrtca Loka v javno-zasebnem partnerstvu v prvem in drugem branju.

Svetniki so se strinjali tudi, da uredijo tri krožišča na črnomaljski obvoznici. Tako bo v prvem s severa proti jugu postavljena skulptura Zelenega Jurija akademskega kiparja Jožefa Vrščaja. V drugem bo logotip podjetja Livar, v tretjem pa občinski grb. Sprejeli so tudi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss, kar bo omogočilo družbi Akrapovič, da bo zgradila prizidek za garderobe zaposlenih in kuhinjo.

Svetniki so se seznanili tudi s poslovanjem Belokranjskega muzeja Metlika, Dolenjskih lekarn Novo mesto, Knjižnice Črnomelj, Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Zdravstvenega doma Črnomelj. A tudi z letnim poročilom Rica Bela krajina, s poročilom o delu varnostnega sosveta črnomaljske občine ter s poročilom o izvajanju javnih del na področju družbenih dejavnosti.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

