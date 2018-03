Dolenjec in Posavec osumljena vloma in tatvine v Ribnici

Ribniški policisti so 16. marca dobili obvestilo o vlomu v skladišče podjetja, od koder je izginilo več kosov veznih elementov za opaže in sestavnih delov gradbenega odra, v vrednosti več kot 2.000 evrov. V okviru preiskave so ukradene predmete odkrili v odkupnem podjetju za staro železo.

V nadaljnji raziskavi so možje postave odkrili identiteto osumljencev vloma, pri čemer so ugotovili, da gre za 20-letnika iz okolice Šentjerneja in 20-letnika iz okolice Krškega, ki neprijavljena bivata na območju Ribnice.

"Prvi osumljenec je bil že večkrat obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, zato mu je bila 26. marca odvzeta prostost in je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor," je sporočila Nataša Pučko s PU Ljubljana.

Cigumigu "Dolenjec" in "Posavec"

Henrik Le kdo bi to bil? Po moje nekdo, ki mu je država dala premalo socialne podpore!