V novomeški bolnišnici obiski znova dovoljeni

30.3.2018 | 14:20

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da preklicujejo prepoved obiskov glede na to, da se je nevarnost za epidemijo gripe in ostalih respiratornih infektov značilno zmanjšala.

Kljub temu vse obiskovalce naprošajo, da na obiske k pacientom prihajajo samo zdrave osebe, da naj na obisk pride le ena do dve odrasli osebi dnevno, da upoštevajo čas obiskov in morebitna dodatna navodila osebja ter izvajajo higieno rok in kašlja, odsvetujejo pa, da na obiske prihajajo otroci.

Na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan, v porodnišnici pa obisk porodnice in novorojenca le najožjim svojcem, in sicer največ eni do dvema osebama dnevno.

V enotah intenzivne terapije so obiski dovoljeni najožjim svojcem, eni do dvema osebama hkrati pri pacientu za 10 do 15 minut, obiski otrok pod 15. letom starosti pa niso dovoljeni oziroma samo po predhodnem dogovoru z zdravnikom.

M. Ž.