Svetniki dali pozitivni mnenji Mojci Stopar Zevnik in Željki Janjac

30.3.2018 | 18:25

Metlika - Metliški svetniki so včeraj zasedali na 23. seji v tem mandatu, na dnevnem redu pa so imeli 15 točk. V prvi in drugi obravnavi so sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih javnih službah v občini ter spremembe in dopolnitve Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini.

Župan Darko Zevnik je prisotne seznanil s predlogom rešitev kratkoročne in dolgoročne obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Svetniki so potrdili vključitev metliške občine v sodelovanje pri ravnanju z odpadki med regijskima centroma RCERO Ljubljana in RCERO Dolenjska. Prav tako pa so se strinjali, da bodo s 453.000 evri sodelovali pri sofinanciranju gradnje objekta za mehansko–biološko obdelavo odpadkov na Leskovcu.

Sprejeli so tudi poročila o revidiranju OŠ Metlika in Podzemelj ter občine Metlika in letna poročila javnih zavodov OŠ Metlika in Podzemelj, Ljudske knjižnice, Otroškega vrtca, Belokranjskega muzeja in Zdravstvenega doma za leto 2017 ter letno poročilo javnega podjetja Komunala Metlika. Sprejet je bil tudi zaključni račun občinskega proračuna za preteklo leto.

Občinski svet Občine Metlika je sprejel sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brezovica. Soglasno je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju obnove stavbne kulturne dediščine v občini Metlika ter spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika.

KADROVSKE ZADEVE

Precej časa so se zadržali pri kadrovskih zadevah. Svet zavoda Doma starejših občanov (DSO) Metlika je zaprosil, da svetniki podajo pozitivno mnenje k imenovanju Mojce Stopar Zevnik, ki jo je svet zavoda že imenoval za direktorico. Stopar Zevnikova se je predstavila tudi svetnikom. Med drugim je dejala, da je – razen na začetku svoje poklicne poti, ko je bila zaposlena v Zdravstvenem domu – ves čas delala v gospodarstvu. Zato se je želela preizkusiti v novi dejavnosti, narediti nekaj na socialnem področju ter narediti nekaj dobrega za sočloveka. Priznala je, da bi bila zaposlitev v DSO tudi bližje doma, saj se sedaj vsak dan vozi v službo v Petrol v Ljubljano.

Duška Vlašič, podpredsednica komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedala, da so se člani komisije soglasno strinjali, da dajo Stopar Zevnikovi pozitivno mnenje. Na vprašanje svetnika, ali drži, da je zadeva glede imenovanja Stopar Zevnikove za direktorico na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), je Vlašičeva povedala, da je njihova komisija dobila uradno sporočilo, da je zadeva na KPK. Ne vedo, kdo se je pritožil niti zaradi česa. S KPK pa še ni bilo nobenega mnenja. Medtem ko so eni menili, da bi svetniki morali počakati na mnenje KPK, pa so bili drugi mnenja, da bodo, če občinski svet ne da mnenja, postopki tako in tako tekli naprej. Od 13 prisotnih jih je 10 glasovalo za pozitivno mnenje Stopar Zevnikovi, dva sta bila proti.

Medtem ko je bila od kandidatov za direktorico DSO Metlika povabljena na predstavitev na sejo le Mojca Stopar Zevnik, čeprav sta se za to delovno mesto prijavili še dve kandidatki, pa sta bila povabljena na predstavitev oba kandidata za ravnatelja OŠ Metlika. Tako dosedanja ravnateljica Željka Janjac kot nekdanji škocjanski župan in ravnatelj tamkajšnje osnovne šole Anton Zupet. Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili enotni, naj bi pozitivno mnenje dobila dosedanja ravnateljica. Soglasno so se s tem strinjali tudi svetniki.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

