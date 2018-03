"Nadzorniki so podpora našemu delu"

31.3.2018 | 12:00

Škocjanski občinski svetniki

Škocjan - Tako pravi prvi mož škocjanske občine Jože Kapler, ko so svetniki na nedavni redni seji občinskega sveta prisluhnili poročilu nadzornega odbora (NO), ki mu predseduje Mateja Žibert Kos.

NO je pod drobnogled vzel poslovanje občine v letu 2016. Ob nekaterih naključno izbranih proračunskih postavkah so preverili še ravnanje z občinskim premoženjem, javna naročila in dejavnosti občinske uprave.

Mateja Žibert Kos

Petčlanski NO (predsednica Mateja Žibert Kos, člani pa Mateja Fabjan, Tanja Šraj, Rudi Janežič in Franc Smrekar) je štiri področja občinskega poslovanja v letu 2016 preverjal med lanskim marcem in junijem. Splošno mnenje je, da župan in občinska uprava svoje delo opravljata v skladu z veljavno zakonodajo, še vedno se pojavljajo tudi nepravilnosti, za katere pa ugotavljajo, da ne vplivajo na porabo javnih sredstev, a jih je treba čim prej odpraviti.

VEČJIH NEPRAVILNOSTI NI, NEKAJ NASVETOV

Občini NO svetuje, naj v večji meri ponudi prodajo svojih nepremičnin, ki jih ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, oz. naj poskrbi za oddajo v najem, s čimer se bo potrdilo gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem. NO opozarja še na visoko neskladje med načrtovanimi in realiziranimi kapitalskimi prihodki in odhodki – v proračunu za leto 2016 so bili načrtovani v višini skoraj 1,5 milijona evrov, z rebalansom pa so bili zmanjšani na le slabih 162 tisoč evrov.

Pri javnih naročilih – pregledali so jih pet, in sicer dozidavo in nadzidavo vrtca v Škocjanu, vzdrževanje lokalnih makadamskih in gozdnih cest ter javnih poti na območju občine, izdelavo idejnega projekta za izvedbo Zeliščarskega centra JV Slovenije, modernizacijo lokalne ceste Štrit–Dule ter gradnjo mrliške vežice Gorenje Dole – NO ugotavlja, da jih je občina vodila v skladu z veljavno zakonodajo.

Dokumentacija javnih naročil je ustrezno urejena in dokumentirana, postopki so potekali korektno in transparentno, pritožb ni bilo, pri javnih naročilih je občina dosegla celo nižje cene od predvidenih, kar pomeni prihranek, ugotavlja NO. Kritika leti na to, da bi občina pri izbiri izvajalcev del morala upoštevati več meril in referenc. Tudi pri pregledu naključno izbranih proračunskih postavk niso ugotovili nepravilnosti – pregledali so subvencije v kmetijstvu, tekoče vzdrževanje računalnikov in druge opreme, kjer so opozorili na visoke stroške, ter projekt gradnje mreže postajališč za avtodome.

Občinska uprava se je na ugotovitve odzvala z odzivnim poročilom, korektno je pojasnila zadeve. Kot pravi župan Jože Kapler, bodo priporočila NO seveda vzeli resno in jih upoštevali pri svojem delu. »Zagotavljam, da se na občini deluje pregledno, da delamo v skladu z zakonodajo in svojo vestjo. Prav je, da smo pod drobnogledom NO, da nas ta opozarja, jemljem ga kot podporo občini za dobro delo, da se manjše nepravilnosti, ki so pogosto posledica naglo spreminjajoče se zakonodaje, ne bodo več dogajale,« meni župan. Razprave svetnikov ni bilo.

Besedilo in fotografiji: L. Markelj