Beti četrtič zapored pozitivno, lani končala prisilno poravnavo

31.3.2018 | 17:30

Foto: Arhiv DL

Metlika - Metliška Beti, ki je bila med letom 2013 in lanskim oktobrom v postopku prisilne poravnave in prestrukturiranja, je lani dosegla skoraj 9,8 milijona evrov prodaje in s tem za odstotek zaostala za primerljivim predlanskim izidom. Hkrati je ustvarila nekaj več kot 110.000 evrov čistega dobička oz. približno štiri petine tega manj kot predlani, je poročala STA.

Glavna izvršna direktorica družbe Beti Maja Čibej je pojasnila, da sta na lanski obseg prodaje vplivala pomanjkanje surovin in njihova hkratna hitra cenovna rast, pri nekaterih surovinah tudi za petino. Razlog za nižji dobiček pa je bilo predvsem lansko prevrednotenje nepremičnin v lasti te družbe, s katerim so se pripravili na končanje postopka prisilne poravnave.

Glede dolga do Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki znaša 5,8 milijona evrov, je Čibejeva povedala, da posojila vračajo tekoče in skladno z dogovori. Žal pa kakšnega drugega dogovora glede tega dolga iz preteklosti, ne morejo doseči.

O letošnjih poslovnih načrtih je navedla, da v Beti pričakujejo do petodstotno prodajno rast in ob nadaljevanju rasti cen surovin čisti dobiček na približno lanski ravni. Ker približno polovico svojih izdelkov prodajo zunaj EU, pa bodo na dobiček vplivale tudi tečajne razlike.

V Beti so za naložbe lani namenili približno pol milijona evrov, letos bodo zanje namenili do približno 400.000 evrov lastnega denarja.

V podjetju so lani zaposlili 15 ljudi in jih konec leta skupaj zaposlovali 165. Nadomestili so predvsem t. i. naravni odliv. Število zaposlenih v Beti naj bi ob koncu leta doseglo 170. Sicer pa imajo tudi v Beti težave pri zagotavljanju proizvodnega kadra, pri čemer jim vladna odločitev glede zaposlovanja delavcev iz bližnje sosednje Hrvaške ni v pomoč, je še povedala Čibejeva.

Beti, ki je ena vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, po podatkih družbe več kot devet desetin svojih izdelkov proda na tujih trgih, predvsem v ZDA, EU, Rusiji, Belorusiji in Izraelu. Pri svojem programu preje sicer beleži rast, program pletiv pa so leta 2013 zaradi nerentabilnosti opustili.

V okviru družbe Beti deluje le še proizvodnja preje, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili.

STA, M. Ž.