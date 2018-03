Most bo spet dva tedna zaprt

31.3.2018 | 10:00

Stari krški most bo prvo polovico aprila zaprt za motorni promet. (Foto: občina Krško)

Krško - Ker ob koncu lanskega leta zaradi nizkih temperatur ob zaključku prenove krškega mostu niso mogli položiti še zaključne plasti asfalta, bodo to storili med 3. in 17. aprilom. Most čez Savo in nadvoz nad železniško progo bosta v tem času popolnoma zaprta za motorni promet. Za kolesarje in pešce bosta most in nadvoz prehodna po pločnikih.

Preplastitev je bila predvidena v sklopu menjave dilatacij, vendar zaradi nizkih temperatur teh del ni bilo mogoče izvesti v letu 2017, pravijo na krški občini, ki se je prenove lotila skupaj z direkcijo za infrastrukturo. Most bodo tako v torek ob 8. uri zaprli, dela pa bodo predvidoma trajala do dva tedna. Obvoz bo urejen po obvoznici od HE Krško skozi Vrbino do priključka v Stari vasi.

Spremenjena trasa mestnega avtobusa

Po dogovoru z Izletnikom bo v smeri Leskovca pri Krškem postaja mestnega avtobusa v starem mestnem jedru na Hočevarjevem trgu (in ne pri občini), postajo pri Apolonu v smeri Leskovca pa bodo začasno prestavili na postajališče Avtoline. V smeri Vidma postajališči v starem mestnem jedru ostajata tako pri Apolonu kot pri občini.

Nova linija mestnega avtobusa: Avtobusna postaja Krško – Resa – Stara vas – obvoznica – Hočevarjev trg - Avtoline – Krško Grič – Zdravstveni dom Krško, v smeri nazaj proti Vidmu pa Krško Spodnji Grič pokopališče – Krško Zaton – Krško Apolon – Krško občina – obvoznica – Stara vas – Resa – AP Krško.

B. B.