Najvišje ocene v Semič, na Primorsko in Hrvaško

31.3.2018 | 08:50

Rim - Včeraj zvečer je Sadjarsko društvo Bele krajine v sodelovanju z društvom Rim-lan, javnim zavodom Krajinski park Kolpa in Čebelarsko zvezo Bele krajine na domačiji Raztresen v Rimu pri Adlešičih pripravilo zaključek 16. ocenjevanja domačih žganj in sadnih sokov. Potem ko so prisluhnili predavanju Borisa Potočarja o ekološkem kmetovanju v povezavi z mikrobiološko aktivnostjo tal, so podelili še priznanja za ocenjene sokove, likerje in domača sadna žganja, ki so jih na koncu prisotni še degustirali.

Poznalo se je, da je zaradi lanske pozebe sadnega drevja prispelo v oceno manj vzorcev. Tako je bilo le 14 sadnih sokov, medtem ko jih je bilo lani 17. Bili pa so zelo kakovostni, saj jih je kar 10 dobilo zlata priznanja, štiri pa srebrna. Najvišjo oceno (19,33 točke) je prejel sok aronije OPG Biserke Starčevič iz Hrvaške.

Komisija je ocenila 13 žganj, medtem ko jih je bilo lani 22. Najvišjo oceno (19 t.) si je prislužil kraški brinjevec letnik 2016 Franca Jelušiča. Od 17 likerjev (lani jih je bilo 6) pa so najvišjo oceno (19,33 t.) prisodili belokranjski medici Čebelarstva Pavlin iz Semiča.

Prireditve, ki so jo s petjem popestrile Adlešiške kresnice, so se udeležili tudi direktorji treh krajinskih parkov: Boris Grabrijan iz Krajinskega parka Kolpa, Stanka Dešnik iz Krajinskega parka Goričko in Miljenko Gašparac iz Nacionalnega parka Risnjak.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

