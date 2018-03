Nesreča na Levičnikovi cesti

31.3.2018 | 08:05

Sinoči ob 21. uri sta na Levičnikovi cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci NMP Novo mesto so jo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče ter nudili pomoč delavcem vlečne službe pri nakladanju vozil in pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe.

V času nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

B. B.