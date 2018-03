Ribničani potopili velenjsko barko

31.3.2018 | 08:30

Foto: RD Riko Ribnica

Ribnica - Po remiju s Celjem so rokometaši Rika Ribnice domače navijače razveselili še na tekmi z Gorenjem. Velenjčani so v dvorani Šolskega centra morali priznati premoč četi Siniše Markote, Ribnica pa je na koncu slavila z 29:24 (12:11).

Ribničani so v osrednji tekmi 4. kroga lige za prvaka dosegli drugo zmago in zasedli vodilno mesto na lestvici. Drugouvrščeni Celjani za njimi zaostajajo za dve točki, a imajo tudi dve tekmi manj, Velenjčani pa po tretjem porazu v nizu v končnici - pred tem so jih premagali Koprčani in Novomeščani, v četrtfinalu slovenskega pokala tudi Ormožani - ostali brez možnosti za naslov državnih prvakov, brez dela pa bo bržkone ostal tudi njihov trener Željko Babić, ki je zavoljo slabih izidov že lep čas na "prepihu".

Prvi polčas je minil v izenačeni in enakovredni predstavi. Ribničani in Velenjčani so se gnali do skrajnih meja, do končnice prvega dela tekme pa si nihče o njih ni priigral večje prednosti. Prvič so to storili gostitelji, ki so v 29. minuti povedli za tri gole (12:9), za bolj miren odhod Velenjčanov na veliki odmor pa je poskrbel nekdanji zvezdnik ribniške zasedbe Jan Grebenc, ki je dosegel dva zaporedna gola in znižal na 11:12.

Druga polovica tekme je stekla po ribniških notah. Gostitelji so v 38. minuti povedli za štiri gole (18:14), trener Velenjčanov je takoj zahteval minuto odmora, a njegovi napotki niso spremenili razmerja moči na igrišču. Ose so tri minute kasneje že zaostajale za šest golov (14:20) in Babić je zahteval drugo minuto odmora. Velenjčani, ki med 36. in 45. minuto sploh niso dosegli gola, v zadnjem obdobju tekme niso bili sposobni uprizoriti preobrata, Ribničani so jih zanesljivo držali na razdalji in jim prizadejali nov boleč poraz.

V domači zasedbo je bil najbolj učinkovit Janez Skušek s šestimi goli, po pet sta jih dosegla Nik Henigman in Rok Setnikar. V gostujoči sta Gregor Potočnik in Grebenc dosegla po sedem zadetkov.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu, 21. aprila, gostovala v Kopru. V ligi za prvaka Krka danes gostuje pri Celju Pivovarni Laško.

B. B.