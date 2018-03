Na avtocesti prebil ograjo, gasilci priskočili na pomoč v Grmovljah

31.3.2018 | 18:05

Ob 14.30 je na dolenjski avtocesti pred izvozom Kronovo v smeri Obrežja osebno vozilo zapeljalo s cestišča, prebilo zaščitno ograjo proti divjadi, se prevrnilo in pristalo na strehi ob robu gozda. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreča in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Okoli poldneva so po rečni strugi reke Kolpe od Žuničev do Adlešičev, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj s čolnom iskali pogrešano osebo. Iskanje so zaključili do 14.00. Pogrešane osebe niso našli. Na kraju dogodka so bili tudi policisti.

Ob 13.45 so v naselju Grmovlje, občina Škocjan, prvi posredovalci iz PGD Škocjan in Grmovlje nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Obolelo osebo so nato odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

B. B.