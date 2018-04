Danes dirka za veliko nagrado Adrie Mobil

1.4.2018 | 08:30

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Danes ob 12.30 se bo pred pred tovarno Adria Mobil začela četrta kolesarska dirka za veliko nagrado Adrie Mobil. Izpred tovarne se bodo kolesarji v zaprti koloni peljali do letečega starta pri velodromu v Češči vasi, od tam pa do Straže in naprej do Soteske ter po partizanski magistrali mimo Črmošnjic v Belo krajino, skozi Semič, Štrekljevec in Jugorje ter prek Vahte nazaj na Dolenjsko, kjer bodo naredili dva petdesetkilometrska kroga po Podgorju z vzponoma na Gabrje in Dolž, ter dirko zaključili po dveh zaradi prenove Glavnega trga nekoliko spremenjenih novomeških krogih. Skupna dolžina trase dirke znaša 183 km, cilj pa bo predvidoma okoli 17. ure na Seidlovi cesti pred Staro občino.

Lanskega zmagovalca Antonia Parrinela letos ne bo na startu, ker se je v tem času že upokojil, bo pa znova med favoriti predlanski zmagovalec Filippo Fortin, prvič pa se bo za veliko nagrado Adrie Mobil potegoval povratnik v domače moštvo, nekdanji svetovni prvak v kronometru med mlajšimi člani Jani Brajkovič.

Kot rečeno, letos prvič cilja tako pomembne kolesarske prireditve v Novem mestu ne bo na Glavnem trgu. Zaradi prenove so ga morali prireditelji premakniti pred stavbo občine na Seidlovi cesti, vzporedno dogajanje, kot so kolesarske preizkušnje otrok in pionirjev ter drugo, pa pred športno dvorano Marof.

I. Vidmar