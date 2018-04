Krško nuklearko zaustavili za en mesec

1.4.2018 | 09:00

Remont sta na novinarski konferenci predstavila direktor Stane Rožman in novi tehnični direktor Neka Mario Gluhak. (Foto: B. B./arhiv DL)

Krško

Nuklearno elektrarno Krško so po sobotnem postopnem zmanjševanju zmogljivosti davi proti jutru zaustavili in izključili iz omrežja, s čimer so začeli njen približno enomesečni redni remont. Trije bistveni remontni sklopi bodo obsegali zamenjavo jedrskega goriva, preventivno vzdrževanje in preverjanje ter tehnološko nadgradnjo.

Kot smo že poročali, vrednost enomesečnega remonta, v katerem bo poleg 600 zaposlenih Nekovih delavcev sodelovalo še 1.200 zunanjih izvajalcev, znaša 100 milijonov evrov. Za jedrsko gorivo bo Nek odštel 46 milijonov, za storitve 32 milijonov, za novo opremo pa 22 milijonov evrov. Stroške remonta bo Nek pokril sam, saj so ti vračunani v lastno ceno električne energije, ki letos znaša 28,4 evre na megavatno uro.

Kot je povedal novi tehnični direktor Neka Mario Gluhak, ki je na tem mestu po upokojitvi nasledil Predraga Širolo, bodo med opravili več kot 4200 delovnih nalog. Zamenjali bodo 56 gorivnih elementov, preverili generator, zamenjali elektromotor in notranje dele reaktorske črpalke, pregledali reaktorsko posodo, delovanje opreme pod tlakom ...

Najzahtevnejši del remonta bo gradnja pomožne komandne sobe, ki je del programa nadgradnje varnosti Neka. Pripravljanja dela zanjo so opravili med prejšnjim remontom in v zadnjem gorivnem ciklu, aprila pa bodo v njej vzpostavili funkcionalnost varnostne opreme, potrebne za varno zaustavitev elektrarne.