Krčani izgubili v zdihljajih tekme

1.4.2018 | 09:30

Foto: Martin Metelko/M24.si

Krško - Nogometašem Krškega včeraj v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije na domačem precej razmočenem terenu ni uspelo vknjižiti novih točk, čeprav so bili temu v dvoboju z Domžalami zelo blizu. Odločilni zadetek so dobili minuto pred koncem rednega dela srečanja, potem ko so tekmo izvrstno začeli, saj jim je uspelo povesti že v svojem prvem napadu v drugi minuti, ko je iz prostega strela z razdalje več kot trideset metrov z izjemno natančnim udarcem po tleh mimo živega zidu v desni spodnji kot vrat domžalskega vratarja Ajdina Mulalića zadel Novomeščan v dresu Krškega Leo Ejup.

Gostje so nato precej hitro, že v šesti minuti, izenačili iz enajstmetrovke, ki naj bi jo po mnenju sodnika zakrivil krški vratar Marko Zalokar, ki je najprej obranil strel, tako da je izbil žogo, ko pa se je potem vrgel za njo, da bi jo dobil v roke, pa naj bi spotaknil Daria Melnjaka, kar pa s televizijskega posnetka ni bilo videti, ali se je to zares zgodilo, čeprav Zalokar ob tej odločitvi ni ravno odločno protestiral, Senijad Ibričić pa je s strelom z enajstih metrov Zalokarjevo napako primerno kaznoval.

Izenačenje je precej umirilo igro, na razplet srečanja pa je bilo potrebno počakati vse do zadnjih minut, ko so Krčani močno pritisnili, a jim ni uspelo spraviti žoge v okvir vrat, čemur je bil štiri minute pred koncem srečanja, ko se je v protinapadu znašel sam pred gostujočim vratarjem, še najbližje Luka Vekić. So se pa zato zadetka tik pred iztekom rednega dela srečanja veselili gostje, potem ko je iz gneče na robu kazenskega prostora po tleh streljal Nermin Hodžić in premagal domačega vratarja Zalokarja.

Krčani so kljub porazu ohranili osem točk prednosti pred zadnjeuvrščenim Triglavom in še dve točki več pred zadnjeuvrščenim Ankaranom, se jim pa po zmagi nad Kranjčani na vsega dve točki približal osmouvrščeni Aluminij.

Krško : Domžale 1:2 (1:1)

Strelci: 1:0 Ejup (2.), 1:1 Ibričić (7./11 m), 1:2 Hodžić (89.).

Krško: Zalokar, Gorenc, Ejkup, Krajcer, Kulinitš, Volarič, Balić, Da Silva, Jakolič (od 70. Šturm), Vekić (od 88. Ogrinec), Škrbić (od 77. Kovačič).

Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Kirm (od 59. Hodžić), Vetrih, Husmani, Ibričić (od 90. Žužek), Širok, Ibraimi, Bizjak (od 67. Hebaj).

Lestvica: 1. Olimpija 59, 2. Maribor 49, 3. Domžale 46, 4. Rudar Velenje 37, 5. Celje 36, 6. Gorica 28, 7. Krško 23, 8. Aluminij 21, 9. Triglav Kranj 15, 10. Ankaran Hrvatini 13.

I. Vidmar