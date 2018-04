Saksofonisti so imeli seminar

1.4.2018 | 11:30

Foto: R. Kren

Straža - Združenje godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine je včeraj v kulturnem domu v Straži pripravilo seminar za saksofone, ki ga je vodil profesor Simon Širec, udeležilo pa se ga je deset saksofonistov.

Foto: R. Kren

Že naslednji teden straški organizatorji, ki jih je pri tem podprla tudi domača občina, načrtujejo seminar za nizka trobila, kot so tuba, bariton in pozavna, jeseni pa še za nekatere druge inštrumente. Kot je povedal Robert Kren, želijo vsako leto pripraviti tri do štiri tovrstne seminarje.

I. V.