V košarki zdaj vse na svojem mestu

1.4.2018 | 10:28

V strelskem dvoboju centrov je bil sinoči z 20:19 Dimec boljši od Paviča. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Da so se v prvi slovenski košarkarski ligi stvari postavile na svoje mesto, bi lahko dejali po sinočnjem petem krogu, saj sta zdaj na vrhu dve v zgodovini košarke v samostojni Sloveniji daleč najuspešnejši moštvi, Olimpija in Krka, ki je bila sinoči v gosteh prepričljivo z 98:85 boljša od Šenčurja. Ob tem so misli Krkinih košarkarjev danes usmerjene že na finalni turnir druge jadranske lige, kjer bi si z morebitno zmago lahko izborili vrnitev v prvo jadransko ligo, iz katere so izpadli lani. Turnir bo gostil Čačak, začel pa se bo v torek.

S sinočnjo zmago so novomeški košarkarji naredili še en korak h končnici prvenstva, v kateri se bodo štiri prvouvrščena moštva osemčlanske lige za prvaka pomerila za nov naslov.

Čeprav so srečanje bolje začeli Šenčurčani, ki so v deveti minuti povedli z 20:12, je bila tekma v Šenčurju tokrat praktično odločena že v drugi četrtini, v kateri so bili Novomeščani, potem ko so se domačinom v zadnji minuti prve četrtine približali le na eno točko zaostanka, od povsem nebogljenih domačinov boljši za osemnajst točk (32:14). Na odmor so Krkini košarkarji tako odšli s prednostjo sedemnajstih točk, v nadaljevanju pa so izid le nadzirali in na koncu vknjižili že četrto zmago v drugem delu prvenstva.

V šestem krogu se bo Krka 7. aprila doma pomerila Ilirijo.

Šenčur GGD : Krka 85:98 (20:19, 34:51, 63:70)

Šenčur Gorenjska gradbena družba: Novak 4, Murić 11 (1:2), Pavić 19 (11:11), Gorjanc 5, Blair 5, Rebec 21 (1:2), Varagič 2 (2:2), Pavković 6 (3:4), Koljević 12 (4:4).

Krka: Šiška 4 (1:2), Marinelli 15 (2:2), Osolnik 12 (2:2), Stipaničev 3, Cinac 2, Dimec 20 (2:2), Đapa 3, Jošilo 17 (7:12), Zagorac 7 (3:3), Kovačevič 10, Fifolt 5.

Prosti meti: Šenčur Ggd 23:27, Krka 17:23.

Met za tri točke: Šenčur Ggd 8:25 (Rebec 4, Koljević 2, Gorjanc, Pavković), Krka 11:25 (Marinelli 3, Osolnik 2, Kovačevič 2, Fiflt, Đapa, Stipaničev, Šiška).

Osebne napake: Šenčur Ggd 25, Krka 28.

Pet osebnih: Đapa (28.), Osolnik (37.).

Lestvica:

1. Petrol Olimpija 9, 2. Krka 9, 3. Rogaška 8, 4. Sixt Primorska 8, 5. Šenčur Ggd 7, 6. Helios Suns 6, 7. Šentjur 5, 8. Ilirija 5.

I. V.