Na Štajerskem ne, v Ljubljani pa

1.4.2018 | 13:15

Novomeščanom v Celju ni uspelo presenetiti. (Foto: Danilo Kesić)

Novo mesto - Rokometašem Krke sinoči v Celju ni uspelo presenetiti državnih prvakov pa tudi Trebanjci so bili na Štajerskem, v Mariboru, za las prekratki, da bi osvojili svoje prve točke v drugem delu prvenstva, precej bolj pa so lahko po četrtem krogu zadovoljni Dobčani, ki so na Kodeljevem v nekdanji trdnjavi slovenskega rokometa premagali Slovana, pred katerim imajo zdaj v boju za obstanek dve točki prednosti. Ribničani so igrali že v petek in, tako kot so pred tem to storili že Novomeščani, ugnali Velenjčane, udeležence lige prvakov in lige SEHA.

Skupina od 1. do 6. mesta:

Riko Ribnica : Gorenje Velenje 29:24 (12:11)

Celje Pivovarna Laško : Krka 35:29 (17:14)

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 36, 2. Riko Ribnica 36, 3. Gorenje Velenje 31, 4. Koper 2013 29, 5. Urbanscape Loka 25, 6. Krka 23.

Skupina od 7. do 12. mesta:

Grosist Slovan : Dobova 25:28 (11:14)

Maribor Branik : Trimo Trebnje 25:24 (15:11)

Lestvica: 1. Maribor Branik 24, 2. Jeruzalem Ormož 24, 3. Trimo Trebnje 18, 4. Dobova 15, 5. LL Grosist Slovan 13, 6. Herz Šmartno 10.

I. V.